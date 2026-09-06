إيران: إرتفاع سعر البنزين إلى 10 آلاف تومان اعتبارًا من فجر الثلاثاء

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني، إرتفاع سعر البنزين عبر بطاقة محطات الوقود إلى 10 آلاف تومان اعتبارًا من فجر الثلاثاء.

وقال مهجراني ، في تصريحات لها، نقلتها وسائل إعلام إيرانية: وسيظل سعر 60 لترًا من البنزين بسعر 1500 تومان، و50 لترًا بسعر 3000 تومان دون تغيير، فيما ستُخصَّص الزيادة في سعر البنزين عبر بطاقة المحطة لتحسين معيشة المواطنين.

وفي وقت سابق، أكدت فاطمة مهاجراني الـمتحدثة باسم الـحكومة الإيرانية، بشكل حاسم، أن استهداف الـمصافي وحقول الـغاز الحيوية على امتداد البلاد لا يعد أمرًا يمكن التهاون فيه أو التعامل معه باستخفاف إذ أن الأمر يعد أمنًا قوميًا.

وذكرت مهاجراني، أن استهداف الحقول يمثل انتقاما منهجيا في استراتيجية الخصوم، لـتحويل الضربات من كبح الـقدرات العسكرية إلى "خنق الـمعيشة اليومية" للإيرانيين، بغية إحداث صدمة اقتصادية تفجر الشارع من الـداخل وتبث الـهلع في صفوف الـمدنيين.

ولفتت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، وأحد أهم ركائز صمود الدولة.

وتعد مصافي "آبادان" وحقول "بارس الجنوبي" للـغاز الـمغذي الأساسي لـ 80% من الاحتياجات الـمحلية ومصدر الـعملات الصعبة للموازنة، وأي خلل جسيم فيها يعني انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي، وتوقف إمدادات الـوقود، وانهيارا سريعا للـقدرة الشرائية للريال الإيراني.