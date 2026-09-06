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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد تعرض فيفي عبده للكسر.. كل ما تود معرفته عن إصابتها

فيفي عبده
فيفي عبده
هاجر هانئ

تعرضت الفنانة القديرة فيفي عبده لكسر فى القدم منذ 5 أشهر تقريبا، وأكدت ابنتها عزة مجاهد، فى تصريح  لـ"صدى البلد": “أن والدتها  فى حالة صحية أفضل كثيرا عن الماضي وحالتها تحسنت بشكل كبير، ومن الممكن إزالة  الجبيرة بعد 10 أيام.

كل ما تود معرفته عن إصابة فيفي عبده 

تُعد كسور العظام انكسارات جزئية أو تامة في العظم، وقد تحدث تلقائياً (نتيجة لأمراض مثل هشاشة العظام والحالات المزمنة المرتبطة بها) أو تنجم عن السقوط أو التعرض لصدمة (بسبب حوادث المرور، أو الأنشطة الرياضية، وما إلى ذلك). وتمثل هذه الكسور مصدر قلق عالمي للصحة العامة.

يُستخدم مصطلح "كسور كبار السن" لوصف حالات كسر العظام التي تحدث لدى المرضى المسنين. وغالباً ما تقع هذه الكسور في منطقة الورك، وهي أكثر شيوعاً بكثير بين النساء؛ إذ ستتعرض ما يقرب من 50% من النساء وحوالي ثلث الرجال ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين لكسر رئيسي ناتج عن هشاشة العظام في مرحلة ما من حياتهم.


أسباب كسور كبار السن

يحدث الكسر عندما تتجاوز القوة المُسَلَّطة على العظم قدرته على التحمل. وفي حالات الكسور لدى كبار السن، تكون العظام قد أصبحت أكثر هشاشةً بفعل التقدم في العمر أو ضعفت نتيجةً لحالات صحية مثل هشاشة العظام أو السرطان. وتُعد السقوط وحوادث السيارات من الأسباب الرئيسية لكسور كبار السن، إلا أنها قد تحدث أيضاً نتيجةً لحركات متكررة تُجهِد العضلات، مما يزيد من الضغط الواقع على العظم. كما يرتفع خطر الإصابة بالكسور لدى الأفراد الذين يتبعون نمط حياة يتسم بقلة الحركة .

أعراض الكسور لدى كبار السن


عادةً ما يسهل تحديد أعراض الكسور لدى كبار السن، لا سيما عندما تكون الإصابة ناجمة عن حادث. وتشمل هذه الأعراض:

ألم مفاجئ
تورم
صعوبة في تحريك المنطقة المصابة
ألم في الفخذ، أو الجزء الخارجي من الورك، أو الحوض، أو منطقة الأربية (أعلى الفخذ)
ألم يمتد نزولاً إلى الساق
كدمات أو احمرار
تغيرات جسدية، مثل قصر إحدى الساقين مقارنة بالأخرى

علاج كسور كبار السن


تعتمد خيارات علاج كسور كبار السن على نوع الإصابة، بالإضافة إلى عمر المريض وحالته الصحية العامة.

بالنسبة لكسور الورك (التي تُعد من أكثر أنواع الكسور شيوعاً لدى كبار السن)، تشمل الخيارات ما يلي:

الجراحة، والتي قد تتضمن تثبيت براغي أو مسامير أو صفائح معدنية لتثبيت العظام أثناء عملية الالتئام
إجراء استبدال مفصل الورك لإزالة عظام الورك الهشة والمتضررة
العلاج الطبيعي لمساعدة المريض على استعادة الحركة والمرونة والقوة
الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو بدونها للمساعدة في تخفيف الألم والالتهاب.

فيفي عبده عزة مجاهد إصابة فيفي عبده كسر العظام

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