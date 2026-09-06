أخصائي تغذية يكشف مفاجأة عن الحلاوة الطحينية.. هل تصلح لسندوتشات الأطفال؟

كشف الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي التغذية، علي صفحته الشخصية بالفيسبوك أن الحلاوة الطحينية يمكن أن تكون أحد الخيارات التي يمكن إدخالها في سندوتشات الأطفال، موضحًا أن معظم فوائدها الغذائية ترتبط بمكونها الأساسي، وهو بذور السمسم، بينما تكمن المشكلة الرئيسية في كمية السكر المضاف إليها.

وأوضح أن الحلاوة الطحينية، عند مقارنتها بالشوكولاتة، قد تكون خيارًا أعلى في القيمة الغذائية، خاصة أنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد.

وأشار إلى أن الحديد الموجود في السمسم من النوع النباتي، والذي يكون امتصاصه أقل مقارنة بالحديد الحيواني، لذلك يمكن تناول مصادر لفيتامين C ضمن النظام الغذائي للمساعدة في تحسين امتصاص الحديد.

هل تناسب مرضى الضغط والسكري؟

وبحسب الدكتور أحمد أبو الريش، فإن تناول الحلاوة الطحينية لمرضى الضغط لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، خاصة مع الالتزام بالاعتدال، بينما يحتاج مريض السكري إلى الانتباه إلى الكمية بسبب احتوائها على السكر المضاف.

وأضاف أن تناول كمية صغيرة منها بعد وجبة غذائية قد يكون أفضل من تناولها بكميات كبيرة أو على معدة فارغة، مع ضرورة مراعاة إجمالي الكربوهيدرات والسعرات في النظام الغذائي.

بديل مناسب للطفل النحيف؟

ولفت أخصائي التغذية إلى إمكانية اعتبار الحلاوة الطحينية خيارًا ضمن وجبات الطفل الذي يعاني من النحافة، خاصة عند استخدامها بدلًا من بعض المنتجات الغنية بالسكر والدقيق الأبيض، مع ضرورة أن يكون النظام الغذائي للطفل متنوعًا ومتوازنًا.

هل الحلاوة الطحينية تزيد إدرار اللبن؟

وعن الاعتقاد الشائع بأن الحلاوة الطحينية تساعد على زيادة إدرار حليب الأم المرضعة، أوضح أبو الريش أنه لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أنها تزيد إدرار اللبن بشكل مباشر، موضحًا أن زيادة السعرات التي تحصل عليها الأم قد تدعم احتياجاتها من الطاقة، وهو ما قد يفسر هذا الاعتقاد الشعبي.

الحلاوة الطحينية.. ممنوعة أم مفيدة؟

وأكد الدكتور أحمد أبو الريش أن الحلاوة الطحينية ليست طعامًا ممنوعًا، لكنها أيضًا ليست طعامًا يمكن تناوله بلا حساب، موضحًا أن الاعتدال والتنوع هما الأساس.

كما نصح بالانتباه إلى مكونات المنتجات التجارية، خاصة الأنواع التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الزيوت المضافة، مشيرًا إلى أن إعداد الحلاوة في المنزل قد يتيح التحكم بشكل أكبر في كمية السكر والمكونات المستخدمة.