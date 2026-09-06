بندر الحراملة: محمد صلاح أسطورة.. وانتقاله إلى الدوري التركي تحدٍ جديد

أكد بندر الحراملة، المحلل الكروي السعودي، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول السابق، يعد أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته مع الريدز، قبل خوض تجربة جديدة في الدوري التركي، وتحديدًا مع فريق طرابزون.

وقال الحراملة، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد صلاح وصل إلى قمة تألقه مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الفراعنة قدموا مستويات مميزة وحققوا نتائج جيدة خلال منافسات البطولة.

وأضاف أن منتخب مصر نجح في تحقيق أول فوز تاريخي له على حساب نيوزيلندا، قبل أن يواصل مشواره بالتأهل إلى دور الـ16، ثم التفوق على أستراليا، قبل أن يودع البطولة أمام منتخب الأرجنتين بصعوبة.

وأشار المحلل السعودي إلى أن انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي يمثل تحديًا جديدًا في مسيرته، بهدف تحقيق إنجازات أخرى بعيدًا عن أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن التجربة تحمل متغيرات فنية كبيرة، سواء عند المقارنة بين الدوريين الإنجليزي والتركي، أو بين ليفربول وطرابزون.

«ماحدش يزعل مني»

تحدّث أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون، مؤكدًا أن الدوري التركي من الدوريات التنافسية والصعبة، متمنيًا التوفيق للاعب في تجربته الجديدة.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "الدوري التركي دوري تنافسي وصعب، وأتمنى التوفيق لمحمد صلاح في مسيرته وتجربته الجديدة".

وأضاف: "كنت أتمنى أن ينضم محمد صلاح لأحد أندية إسطنبول (جالاتا سراي، بشكتاش، فناربخشة) ولكن أتمنى له التوفيق على أي حال".

وأكمل الصقر: "لا أريد أن أقول إن صلاح ينضم لأحد الأندية الكبرى في تركيا "علشان ماحدش يزعل مني"، الجماهير التركية بيحبوني، ولكن أتمنى التوفيق لصلاح في أي مكان، وهنبدأ نتابع الدوري التركي علشانه".

وتابع أحمد حسن حديثه عن تجربة محمد صلاح الجديدة، مؤكدًا تمنياته بالتوفيق لنجم منتخب مصر وأسطورة ليفربول السابق.