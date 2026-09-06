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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لويس إنريكي يطلب متابعة حمزة عبدالكريم تمهيدًا لضمه إلى باريس سان جيرمان

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
يارا أمين

كشفت صحيفة El Nacional الإسبانية عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، خلال الفترة المقبلة، بناءً على توصية من الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الباريسي.

وبحسب التقرير، فإن لويس إنريكي أبلغ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بضرورة متابعة تطور حمزة عبد الكريم، بعدما لفت اللاعب أنظار المدرب الإسباني خلال مشاركته في فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث أبدى إعجابه الكبير بالإمكانات الفنية والبدنية التي يمتلكها المهاجم المصري.

وأوضحت الصحيفة أن إنريكي يرى في حمزة عبد الكريم أحد أبرز المهاجمين الشباب الواعدين في الوقت الحالي، ويعتقد أن اللاعب يمتلك المقومات التي تؤهله لأن يصبح مهاجمًا من الطراز العالمي خلال السنوات المقبلة.

وأشارت El Nacional إلى أن المدير الفني لباريس سان جيرمان معجب بشدة بقدرات اللاعب، ويرغب في أن يواصل النادي متابعة موقفه، تمهيدًا للتحرك من أجل الحصول على خدماته، خاصة أن عقده مع برشلونة يتضمن حاليًا شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 15 مليون يورو، وفقًا للتقرير.

وأضاف التقرير أن برشلونة يسعى في الوقت الحالي إلى تأمين مستقبل حمزة عبد الكريم من خلال التفاوض على عقد جديد يتضمن زيادة قيمة الشرط الجزائي، في ظل الاهتمام المتزايد باللاعب من جانب باريس سان جيرمان.

كان حمزة عبد الكريم قد خطف الأنظار خلال فترة إعداد برشلونة، قبل أن يحصل على ظهوره الأول مع الفريق الأول في الدوري الإسباني أمام رايو فاييكانو، حيث شارك لعدة دقائق.

ويرى لويس إنريكي أن المهاجم المصري يمتلك إمكانات كبيرة، حتى إنه شبه قدرته على التطور بما قدمه عدد من كبار المهاجمين عالميًا، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية.

في الوقت نفسه، بدأت إدارة برشلونة التحرك للحفاظ على اللاعب، من خلال الدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن تجديد عقده، في محاولة لرفع قيمة الشرط الجزائي وتأمين استمراره داخل النادي الكتالوني لفترة طويلة.

وبذلك، أصبح حمزة عبد الكريم محط أنظار أحد أكبر أندية أوروبا، في ظل رغبة باريس سان جيرمان في مواصلة متابعة الموهبة المصرية، وسط ترقب لموقف برشلونة من مستقبله خلال الفترة المقبلة.

صحيفة El Nacional الإسبانية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان حمزة عبد الكريم لويس إنريكي

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