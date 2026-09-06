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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر فايد يشاهد فوز فروزينوني على فينيزيا من مقاعد البدلاء

فروزينوني
فروزينوني

نجح فريق فروزينوني كالتشيو الذي يلعب له عمر فايد  في حسم مواجهة مثيرة أمام ضيفه فينيزيا، بعدما تغلب عليه 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب بينيتو ستيرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بشكل قوي، وتمكن أنطونيو ريموندو من وضع فروزينوني في المقدمة عند الدقيقة 21، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضاعف تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

ولم يستسلم فينيزيا بعد الاستراحة، ونجح جون يبواه في تقليص الفارق عند الدقيقة 66، قبل أن تكتمل عودة الضيوف بهدف التعادل الذي سجله ريتشي ساجرادو في الدقيقة 74.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، ظهر جيورجي كفيرنادزه في الوقت المناسب، وسجل هدف فروزينوني الثالث في الدقيقة 83، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة وانتصاره الثاني على التوالي في المسابقة.

وشهد اللقاء وجود عمر فايد، مدافع المنتخب الأولمبي ولاعب فروزينوني، على مقاعد البدلاء، بعدما انضم إلى الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، دون أن يشارك في المباراة.

ورفع فروزينوني رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط، ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما واصل فينيزيا نتائجه السلبية، وبقي دون نقاط في المركز الثامن عشر بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي.

فروزينوني فينيزيا الدوري الإيطالي عمر فايد

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