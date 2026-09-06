نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة بؤر استيطانية أقيمت ‌دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدران مطلعان أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من الدولة. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ويقطنها عدد ​محدود من المستوطنين.

وبحسب المصادر ؛ فإن سلطات الاحتلال هدمت من قبل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ​ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي.

وقال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء ​البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.

ومن جانبه ؛ ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم "إرهابيون"، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع مع عدد من الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية ​بالضفة الغربية.

وذكر موقع واي نت الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو 100 بؤرة استيطانية في الأراضي ​المحتلة.