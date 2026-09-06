قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
النبي لم يضرب امرأة قط.. دار الإفتاء تحذر من العنف ضد النساء بجميع صوره
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم لـ 4 نوفمبر
بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

أمر  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة بؤر استيطانية أقيمت ‌دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدران مطلعان أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من الدولة. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ويقطنها عدد ​محدود من المستوطنين.

وبحسب المصادر ؛ فإن سلطات الاحتلال  هدمت من قبل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ​ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي.

وقال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء ​البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.

ومن جانبه ؛ ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم "إرهابيون"، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع مع عدد من الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية ​بالضفة الغربية.

وذكر موقع واي نت الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو 100 بؤرة استيطانية في الأراضي ​المحتلة.

نتنياهو الضفة الغربية بؤر إستيطانية السفير الأمريكي لدى إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

هيونداي ايونيك 9 Performance

هيونداي ايونيك 9 Performance.. بمحركات كهربائية وتقتيات الدفع الكلي

ذكاء اصطناعي

برامج ذكاء اصطناعي متخصصة لإدارة الشؤون الرقمية واللوجستية للعائلات

جهاز

الساعات الذكية توسع قدراتها في الصحة والرياضة والمدفوعات الرقمية

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد