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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار عباس: ما يحدث في الضفة الغربية سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني

مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في الضفة الغربية سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في الضفة الغربية سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الجرائم التي يرتكبها إسرائيليون في الضفة الغربية لا يمكن التعامل معها باعتبارها ظاهرة معزولة أو محدودة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الحدث من رام الله، أن على رأس من يرتكبون هذه الجرائم بنيامين نتنياهو شخصيًا ووزراء في حكومته، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بسياسة ممنهجة تقودها الحكومة.

وأوضح أن هذه السياسة تستهدف الوجود الفلسطيني وتريد دفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية، مشيرًا إلى تهجير أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني من مخيمات اللجوء في شمال الضفة الغربية قسرًا.

وأشار إلى هدم البيوت وإغلاق أكثر من ألف حاجز تقطع أوصال الضفة الغربية، إلى جانب الاستيطان في مناطق الضفة الغربية، فضلًا عن استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، مؤكدًا أن كل ذلك يتم بغطاء ودعم وتأييد أمريكي.

مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش الولايات المتحدة إسرائيل الضفة الغربية

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