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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سياسة الأمر الواقع في القدس المحتلة وفلسطين

القدس المحتلة
القدس المحتلة
محمود محسن

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الجانب الفلسطيني لم يتوقف يومًا عن مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك، سواء عبر مجلس الأمن أو مختلف المنظمات الدولية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الهباش خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري حاليًا في الأراضي الفلسطينية عمومًا، وفي القدس المحتلة على وجه الخصوص، يمثل محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع مخالف للقانون الدولي، وينتهك أحكام الشرعية الدولية وقراراتها.

وأكد أن «الكرة في الملعب الدولي»، وليست فقط في الملعبين الفلسطيني أو العربي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل لا يصدر عن دولة تحترم القواعد الدولية.

وأوضح أن الدول التي تحترم القانون الدولي تلتزم بالشرعية الدولية وقراراتها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، «تتحلل من القانون الدولي ومن الشرعية الدولية».

ودعا الهباش المجتمع الدولي إلى امتلاك القدرة والإرادة للتصدي للانتهاك الخطير للقانون الدولي والشرعية الدولية، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى تحول النظام الدولي إلى «شريعة الغاب»، حيث يفرض الأقوى إرادته على الآخرين باستخدام القوة.

تحكمه سيادة القانون

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن العالم يقف أمام «تحدٍّ ومفترق طرق»، فإما أن يكون عالمًا تحكمه سيادة القانون، أو عالمًا تحكمه «البلطجة والعدوان».

محمود الهباش الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي الانتهاكات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية

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