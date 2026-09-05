إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية – السويس" أمام فايد

أصيب 13 شخصًا، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي، أمام مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسم، وجارٍ متابعة الحالة الصحية للمصابين.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.