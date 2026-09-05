مقترح أمريكي جديد لوقف حرب روسيا وأوكرانيا يعيد ملف الأراضي إلى الواجهة

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف يحملان مقترحًا أمريكيًا لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن التفاصيل النهائية للمبادرة لم تتضح حتى الآن.

وقف القتال لفترة مؤقتة

وأضاف خلال مداخلة على القناة، أن المقترحات السابقة كانت تدور حول وقف القتال لفترة مؤقتة تصل إلى نحو 60 يومًا، تتيح للجانبين الدخول في مفاوضات هادئة بشأن الملفات الخلافية، وفي مقدمتها مسألة الأراضي.

احتفاظ روسيا بأجزاء سيطرت عليها

وأوضح جبر أن إعادة طرح فكرة تقاسم الأراضي قد تواجه رفضًا أوكرانيًا، خاصة أن كييف تتمسك بعدم التنازل عن أي جزء من أراضيها، بينما تتضمن بعض التصورات السابقة احتفاظ روسيا بأجزاء سيطرت عليها في شرق أوكرانيا.

وأشار إلى أن المبعوثين الأمريكيين سيبحثان المقترح أولًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل الانتقال إلى أوكرانيا لطرحه على الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن القرار لن يصدر بالضرورة بشكل فوري، إذ سيعود كوشنر وويتكوف إلى واشنطن لعرض نتائج الزيارة وردود فعل الأطراف على الرئيس ترامب.

وأكد أن هدف ترامب لا يقتصر على تحقيق وقف فوري للحرب، وإنما تحريك مسار التفاوض ومنع بقاء الأزمة دون تقدم.