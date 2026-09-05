كييف تفرض إجراءات أمنية واسعة ترقبًا لزيارة مبعوثي ترامب

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن العاصمة الأوكرانية بدأت فرض إجراءات أمنية واسعة النطاق بالتزامن مع ترقب زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحظى بأهمية كبيرة لدى القيادة الأوكرانية ومراكز صنع القرار.

المناطق والمنشآت الأوكرانية

وأوضح خلال مداخلة على القناة، أن الزيارة تأتي في توقيت تبحث فيه كييف عن فرص لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد استمرار الهجمات الروسية على عدد من المناطق والمنشآت الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها، إلى جانب مدينة أوديسا.

وأشار إلى سماع دوي سلسلة من الانفجارات في كييف ومناطق أخرى، فيما تعرض ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا لأضرار جراء هجمات روسية.

فرص لفتح الباب أمام المفاوضات

وأضاف مناف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ينظر إلى زيارة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر باعتبارها ذات أهمية خاصة، لما يمكن أن تحمله من رسائل وفرص لفتح الباب أمام المفاوضات والجلوس إلى طاولة الحوار.

ولفت إلى أن كييف تترقب نتائج اللقاءات المرتقبة مع المبعوثين الأمريكيين وسط تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم، رغم اعتقاد مراقبين بأن الوصول إلى اتفاق شامل لا يزال بعيدًا.

تسوية بين موسكو وكييف

وأكد أن قضية الأراضي تمثل العقبة الأكثر تعقيدًا أمام أي تسوية بين موسكو وكييف، خاصة مع الخلاف حول مقاطعات دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون إلى جانب الحديث عن إنشاء منطقة عازلة، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.