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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية

5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
أ ش أ

حقق أبطال مصر للرماية أداءً مشرفاً خلال منافسات اليوم في كأس الرئيس (President Cup)، ضمن منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية 2026، المقامة بمدينة براجا البرتغالية خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الجاري، بعدما نجح خمسة من أبطال الرماية المصرية في تحقيق العلامة الكاملة 12 من 12.

وضمت قائمة أصحاب العلامة الكاملة طارق محسن، إسماعيل عبد الحفيظ، أيمن عطية، عاشور زعلوك، وفاطمة حنفي، في أداء قوي للبعثة المصرية خلال منافسات اليوم.

وتواصل البطلة المصرية الصاعدة فاطمة حنفي تأكيد حضورها في المنافسات الدولية، بعدما نجحت في تحقيق العلامة الكاملة 12 من 12، لتقدم أداءً مميزاً في مشاركتها ببطولة العالم للأطباق المروحية.

كما نجح عز الدين قاسم في الصمود خلال التصفيات والتأهل إلى المركز السادس، ليواصل المنافسة ضمن المراكز المتقدمة.

وتشهد بطولة العالم للأطباق المروحية مشاركة مصرية قياسية، ببعثة تضم 43 رامياً ورامية، في أكبر مشاركة مصرية بتاريخ بطولات العالم للأطباق المروحية، وسط مشاركة نخبة من الرماة والراميات من مختلف الدول.

وأشاد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالمستوى الذي قدمه أبطال مصر خلال منافسات اليوم، مؤكداً أن تحقيق خمسة من أبطال الرماية المصرية للعلامة الكاملة 12 من 12، إلى جانب تأهل عز الدين قاسم إلى المركز السادس، يعكس الأداء القوي والمشرف للرماية المصرية.

وأشاد حسني بشكل خاص بأداء فاطمة حنفي، مؤكداً أن ظهورها بهذا المستوى وتحقيقها العلامة الكاملة يمثلان إضافة مهمة للرماية المصرية، ويعكسان امتلاك مصر لعناصر شابة واعدة قادرة على المنافسة في البطولات الدولية.

وقال رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية: «أشيد بأداء أبطالنا اليوم، وأثق في قدراتهم على مواصلة المنافسة وتقديم أفضل ما لديهم، وأتمنى لجميع أبطال الرماية المصرية التوفيق والنجاح خلال المنافسات المقبلة».

وتتواصل منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية في مدينة براغا البرتغالية حتى 6 سبتمبر الجاري.
 

كأس الرئيس بطولة العالم للأطباق المروحية President Cup

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