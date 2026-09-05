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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من تأثير «النينو».. تغيرات مناخية ملحوظة خلال الخريف والشتاء

والشتاء
والشتاء
رحمة سمير

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن ظاهرة «النينو» تعد من الظواهر المناخية العالمية التي تؤثر على أنماط الطقس وتوزيعات الأمطار ودرجات الحرارة في العديد من دول العالم.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن ظاهرة النينو ترتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ عن معدلاتها المعتادة، خاصة في المناطق الوسطى والشرقية منه، ما يؤدي إلى تغيرات في أنماط الطقس حول العالم.

وأضافت أن تأثير الظاهرة يكون مباشرًا بشكل أكبر على الدول القريبة من المحيط الهادئ، بينما يمتد تأثيرها بصورة غير مباشرة إلى باقي دول العالم، بحسب طبيعة المناخ والموقع الجغرافي لكل دولة.

تأثيرات محتملة على مصر

وأشارت المتنبئ الجوي إلى أن تأثير «النينو» على مصر سيكون غير مباشر، وقد يظهر في صورة تغيرات ملحوظة عن المعدلات المعتادة خلال فصلي الخريف والشتاء، خاصة مع استمرار تأثير الظاهرة حتى بداية العام المقبل.

وأكدت أن «النينو» لا تعني بالضرورة أن الشتاء المقبل سيكون أكثر برودة، وإنما قد تؤدي إلى اختلاف بعض الحالات الجوية عن المعتاد، موضحة أن بعض الحالات قد تشهد ظواهر جوية قوية ومعدلات أمطار مرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة.

الظاهرة قد تعزز آثار التغيرات المناخية

ولفتت غانم إلى أن «النينو» ليست السبب الأساسي في ظاهرة التغير المناخي، لكنها تعد عاملًا مساعدًا في زيادة وتيرة وتأثير بعض التغيرات المناخية، بالتزامن مع الاحتباس الحراري والأنشطة البشرية والانبعاثات الملوثة.

وأوضحت أن تأثير الظاهرة قد يستمر خلال الأشهر المقبلة، مع وصوله إلى ذروته خلال نهايات الخريف وفترة الشتاء، على أن يبدأ في التراجع تدريجيًا حتى فبراير 2027.

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الاحتباس_الحراري الطقس الأرصاد_الجوية التغيرات_المناخية النينيو

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