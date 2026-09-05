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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لبنى عسل: إحياء القاهرة التاريخية يعزز السياحة والاستثمار.. ومصر تتمسك بالحلول السياسية في أزمة أمريكا وإيران

لبنى عسل
لبنى عسل
رحمة سمير

قالت الإعلامية لبنى عسل، خلال برنامج «الحياة اليوم»، إن الدولة تعمل بالتوازي على الاهتمام بالمشروعات الحديثة والمتطورة، إلى جانب الحفاظ على التراث والمناطق التاريخية وإعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية.

وأوضحت أن أعمال تطوير القاهرة التاريخية لا تستهدف الحفاظ على القيمة التراثية فقط، وإنما تسعى إلى خلق نقاط جذب سياحية واستثمارية، مشيرة إلى أن مشروعات التطوير تتضمن استغلال بعض المساحات في التشجير وإقامة مساحات خضراء توفر متنفسًا داخل المناطق المزدحمة.

وأضافت أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لأعمال إعادة إحياء وترميم عدد من المساجد والأضرحة التاريخية، إلى جانب عرض خطة هيئة الأوقاف المصرية لتطوير الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف.

وأكدت أهمية استمرار حصر وتوثيق أصول هيئة الأوقاف والمستندات الخاصة بها، والحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها وفقًا لشروط الواقفين.

مصر تحافظ على توازن علاقاتها الخارجية

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أشارت لبنى عسل إلى أن مصر تعمل على الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الدولية، دون السعي إلى استبدال حليف بآخر، بما يحقق المصالح المصرية ويحافظ على التوازن الاستراتيجي.

ولفتت إلى أن العلاقات المصرية تشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين، مؤكدة أن مصر تحافظ على دورها باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة، وتسعى إلى التعامل مع الأزمات من خلال رؤية سياسية متوازنة.

رفض التصعيد بين أمريكا وإيران

وتطرقت إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية المصري مع نظيريه البحريني والعماني، والتأكيد على رفض مصر جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وأكدت أن الموقف المصري يدعم العودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبار الحوار والتفاوض الإطار الأنسب لمعالجة الأزمة واحتواء تداعياتها على المنطقة.

حرية الملاحة أولوية

وشددت لبنى عسل على أهمية ضمان حرية الملاحة وأمن وسلامة حركة السفن في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وعدم وجود عوائق أمام حركة الملاحة الدولية، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

https://web.facebook.com/reel/1554872409168757 

الآثار_الإسلامية التطوير_العمراني القاهرة الشرق_الأوسط السياسة_الخارجية

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