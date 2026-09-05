قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني
مصر وأمريكا تبحثان سبل إنهاء أزمتي السودان وليبيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير البترول الأسبق: سداد مستحقات الشركاء الأجانب أعاد الثقة للاستثمار في مصر

وزير البترول الأسبق
وزير البترول الأسبق
رحمة سمير

أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، أن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات لتعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات أسواق الطاقة، من خلال تأمين الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز والتعدين.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب خطوة مهمة

وأوضح غراب، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» مع عزة مصطفى، أن قرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب كان من أهم الخطوات التي عززت ثقة المستثمرين في قطاع البترول.

وقال إن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى ضمان استرداد مستحقاته وأمواله، مشيرًا إلى أن إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب يمثل خطوة مهمة لإعادة مصر إلى دورها في مجال البترول وجذب شركات جديدة للعمل والاستثمار.

زيادة الإنتاج المحلي تقلل الاعتماد على الاستيراد

وأضاف وزير البترول الأسبق أن دخول أي إنتاج إضافي من حقول البترول والغاز إلى السوق المحلية يمثل مكسبًا، لأنه يقلل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن وجود بنية تحتية قريبة من بعض الحقول وقادرة على استيعاب الإنتاج الإضافي ساهم في إمكانية دخول إنتاج بعض الحقول إلى الخدمة مبكرًا.

التحوط لا يقتصر على الأسعار

وأكد غراب أن مواجهة اضطرابات أسواق الطاقة لا تتعلق فقط بتقلب الأسعار، وإنما تمتد إلى ضمان توافر احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والغاز.

ولفت إلى أهمية تأمين مصادر الإمدادات وتنوعها، مشيرًا إلى أن التعاقدات الخاصة باستيراد الغاز تمثل إحدى وسائل التحوط من أي نقص محتمل في الإنتاج المحلي.

تنويع مصادر الطاقة كلمة السر

وشدد على أن تنويع مصادر الطاقة يمثل نقطة مهمة في استراتيجية تأمين احتياجات مصر، موضحًا أن الدولة لا تعتمد فقط على الوقود الأحفوري، وإنما تتوسع أيضًا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية.

وأشار إلى أن مشروع الطاقة النووية في الضبعة يمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة، متوقعًا أن يكون للطاقة النووية دور مؤثر في توفير كميات كبيرة من الطاقة وجذب استثمارات ضخمة.

البنية الأساسية تدعم احتياجات الطاقة

وقال غراب إن مصر تمتلك بنية أساسية قادرة على استيعاب احتياجات الطاقة والزيادات المستقبلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاستهلاك ومتطلبات القطاعات المختلفة يتطلب وجود بنية قوية قادرة على التعامل مع هذه الزيادة.

وأكد أن قدرة الدولة على استيعاب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للمستثمر تعد عاملًا أساسيًا، خاصة أن استثمارات البترول ضخمة ويستغرق المستثمر سنوات طويلة لاسترداد أمواله خلال فترة إنتاج الحقول.

السياسة_الطاقة التعدين الاستثمار مصر الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

من قلب قرية كفر ميت الحارون بزفتى.. صرح تعليمي جديد يدخل الخدمة بتكلفة 12.4 مليون جنيه

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: افتتاح المدرسة الرسمية الدولية إضافة نوعية للمنظومة التعليمية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يختتم افتتاحات أهلاً مدارس من زفتى بمشاركة أبطال قادرون باختلاف

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد