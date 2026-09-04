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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يشارك في اجتماع المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين بأستراليا ويستعرض فرص الاستثمار في مصر

وزير البترول يشارك في اجتماع المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين بأستراليا ويستعرض فرص الاستثمار في مصر
وزير البترول يشارك في اجتماع المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين بأستراليا ويستعرض فرص الاستثمار في مصر
أمل مجدى

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين، علي هامش المؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة بمدينة بيرث الأسترالية، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وعدد من كبار المستثمرين والخبراء والمسؤولين بشركات التعدين الأسترالية.

واستعرض الوزير أبرز التطورات والإصلاحات التي يشهدها قطاع التعدين المصري، وما تتيحه من فرص جديدة أمام الاستثمارات العالمية، مؤكدًا أن مصر تعمل على بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، بما يعزز قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيات الحديثة، وتحويل الإمكانات الجيولوجية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية.

وأوضح أن تطبيق نظام «القطاعات المفتوحة» يمثل نقلة مهمة في منظومة الاستثمار التعديني، حيث يتيح للشركات التقدم بفرص البحث والاستكشاف في المناطق المطروحة طوال فترة الإتاحة، دون الارتباط بموعد إغلاق موحد للمزايدات، بما يمنح المستثمر مرونة أكبر في اتخاذ القرار، وييسر إجراءات التقدم والتخصيص، وتسريع الانتقال من مرحلة الاهتمام بالفرصة إلى بدء أعمال البحث والاستكشاف.

وأكد الوزير أن مصر تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، وجذب شركات الاستكشاف الأسترالية للاستفادة من خبراتها المتراكمة في تأسيس وتطوير شركات التعدين، وتمويل عمليات الاستكشاف، وإدارة المخاطر، وتحويل الاكتشافات إلى مشروعات إنتاجية.

وناقشت المائدة المستديرة فرص الاستفادة من النموذج الأسترالي في بناء شركات التعدين الناشئة، من خلال تأمين المناطق الواعدة في المراحل المبكرة، وتوظيف أحدث تقنيات الاستكشاف وتحديد الموارد، وجذب رؤوس الأموال اللازمة لتطوير المشروعات تدريجيًا من مرحلة الاكتشاف إلى الإنتاج.

كما بحث المشاركون سبل تسهيل دخول رؤوس الأموال الأسترالية إلى السوق المصرية، واحتياجات المستثمرين من البيانات والمعلومات الجيولوجية، وأطر ولوائح الاستثمار، وحجم ونوعية الفرص المطروحة، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في المعادن الحيوية والاستراتيجية، بما يوسع نطاق التعاون بين الجانبين ولا يقصره على الذهب فقط.

وشهدت المناقشات طرح عدد من الرؤى والمقترحات لتعزيز التواصل بين قطاع التعدين المصري ومجتمع التعدين الأسترالي، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة في أعمال البحث والاستكشاف وتطوير الموارد التعدينية.

كما تطرقت المائدة المستديرة إلى منتدى مصر للتعدين 2026، المقرر عقده يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، باعتباره منصة رئيسية لمواصلة الحوار مع المستثمرين الدوليين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ودفع الاهتمام الاستثماري نحو شراكات ومشروعات فعلية في قطاع التعدين.

وشارك في المائدة المستديرة المهندس خالد مرتجي، رئيس شركة «كابيتال ليميتد»، إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي شركات التعدين الأسترالية وكبار المستثمرين والخبراء.

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