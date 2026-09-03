وزير البترول يبحث في أستراليا جذب شركات التعدين للبحث عن الذهب والمعادن

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته في المؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة Africa Down Under بمدينة بيرث الأسترالية، رؤساء ومسؤولي عدد من كبرى شركات التعدين الأسترالية والصينية والجنوب أفريقية، لبحث فرص جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين المصري، خاصة في أنشطة البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر بصورة مستمرة وفق آلية القطاعات المفتوحة.

وتناولت اللقاءات جهود تطوير منظومة الاستثمار التعديني في مصر، وما شهدته من إصلاحات تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، إلى جانب بحث المقومات التي تتيح للشركات العالمية تقييم الفرص المصرية واتخاذ قراراتها الاستثمارية بكفاءة أكبر.

وخلال لقائه مع كريج جونز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيرسيوس مايننج الأسترالية، بحث الوزير فرص الاستثمار والتعاون في مجال تعدين الذهب في مصر، وإمكانية إدراج الفرص المصرية ضمن خطط الشركة للتوسع، في ضوء خبراتها واستثماراتها الحالية بعدد من الدول الأفريقية.

واستعرض اللقاء المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التعدين، وفي مقدمتها الإمكانات الجيولوجية الواعدة، والبنية الأساسية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، إلى جانب تكاليف التشغيل والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

كما تناول اللقاء جهود الدولة لدعم وتحفيز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج التعديني، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروعات.

واستعرضت الشركة خبراتها وتجاربها في أستراليا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا، وما يرتبط بها من ممارسات تنظيمية، ودور البنية الأساسية والدعم الحكومي في تسريع المشروعات التعدينية.

وفي لقائه مع جون تشانج، العضو المنتدب لشركة شينهاي لخدمات التعدين، بحث الوزير فرص تعزيز التعاون والاستثمارات في قطاع التعدين المصري، والاستفادة من خبرات الشركة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا ومعالجة الخامات وتطوير المشروعات، بما يدعم توجه مصر نحو تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية.

وتناول اللقاء تطورات دخول الشركة إلى السوق المصرية من خلال اتفاق التعاون الاستراتيجي والاستثمار مع شركة آتون ريسورسز الكندية العاملة في مصر في مجال البحث عن الذهب واستغلاله، والذي تضمن استثمارًا بقيمة 4 ملايين دولار كندي في أسهم الشركة.

كما بحث الجانبان إمكانية البناء على هذه الخطوة وتوسيع مجالات التعاون في مصر لتشمل أنشطة ومشروعات تستهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومن بينها معالجة الخامات ورفع تركيزها، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في النحاس والفوسفات والحديد والمعادن الحرجة.

كما بحث المهندس كريم بدوي مع كيلي كارتر، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة جولد فيلدز الجنوب أفريقية العالمية لإنتاج الذهب، فرص الاستثمار والاستكشاف في مصر، في ضوء الإمكانات الجيولوجية الواعدة بمنطقة الدرع العربي النوبي، وما تتمتع به مصر من تاريخ طويل في إنتاج الذهب، إلى جانب بحث فرص استكشاف النظم المعدنية التي تجمع بين الذهب والنحاس.

واستعرض الوزير تطورات منظومة التعدين المصرية والإصلاحات التي شهدتها، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية الجديدة تتيح للشركات العالمية تقييم الفرص بصورة أكثر كفاءة، والاستفادة من تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية، مع مرونة أكبر في اختيار مناطق الاستكشاف.

وفي هذا السياق، دعا الوزير شركة جولد فيلدز إلى تقييم الفرص المصرية وفقًا لنموذجها الاستكشافي واحتياجاتها الاستثمارية، وتحديد المعادن ذات الأولوية، وأنواع الرواسب المستهدفة، والحجم المستهدف، ونموذج الاستكشاف الملائم، تمهيدًا لقيام هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بإعداد قائمة بالفرص والمناطق المصرية المتوافقة مع هذه المعايير وموافاة الشركة بها.

والتقى الوزير دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا أفريقيا للمعادن والطاقة AAMEG، حيث تناول اللقاء سبل تعميق التعاون مع مجتمع التعدين الأسترالي والاستفادة من شبكة المجموعة التي تضم أكثر من 100 شركة أسترالية تعمل في أكثر من 30 دولة أفريقية في مجالات التعدين والاستكشاف والخدمات الهندسية والطاقة.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات بين مصر والمجموعة، خاصة منذ انضمام مصر رسميًا إلى المجموعة في أبريل 2026، وما أعقب ذلك من زيارات لوفود استكشافية أسترالية إلى مصر ولقاءات مع الشركات والمستثمرين، بما أتاح التعرف عن قرب على الإمكانات الجيولوجية والبنية الأساسية وبيئة الاستثمار في قطاع التعدين المصري.

وأكد الوزير أهمية توظيف هذه الشراكة لربط مصر بمنظومة التعدين الأسترالية المتكاملة، بما تضمه من شركات متخصصة في الاستكشاف والخدمات والتكنولوجيا والاستشارات والمعامل والتمويل والجامعات، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة واستقطاب رؤوس الأموال المتخصصة في تمويل مراحل الاستكشاف.

حضر اللقاءات الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والوفد المصري المشارك في المؤتمر من مسؤولي الوزارة والهيئة.