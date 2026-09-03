ننشر التشكيل الكامل لهيئة مكتب نقابة البترول بعد التغييرات الجديدة

عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، يوم الأربعاء، اجتماعه بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، برئاسة المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة، وبحضور أعضاء المجلس، وبعد اكتمال النصاب القانوني، لاختيار أمين عام جديد خلفًا للمحاسب أحمد السروجي، لبلوغه السن القانونية للتقاعد، إلى جانب استكمال شغل المناصب الشاغرة وإعادة توزيع بعض المهام داخل هيئة المكتب.

وأسفر الاجتماع عن اختيار محمود محمد موسى أمينًا عامًا للنقابة العامة، وحسام فاروق أمينًا للصندوق، وهيثم زاد الدين وأحمد الجوهري نائبين لرئيس النقابة، وعلاء زكي أمينًا لأمانة الخدمات، ومحمود رشدي نائبًا لرئيس النقابة للعلاقات الدولية، مع استمرار باقي أعضاء المجلس في مناصبهم السابقة.

وأكد المحاسب عباس صابر أن الاختيارات الجديدة تأتي في إطار استكمال تشكيل هيئة مكتب المجلس التنفيذي، بما يضمن انتظام العمل النقابي ومواصلة النقابة أداء دورها في خدمة العاملين بقطاع البترول والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

التشكيل الكامل لهيئة المكتب

وهنأ رئيس النقابة أعضاء هيئة المكتب الذين جرى اختيارهم، متمنيًا لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة، ومشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول.

كما وجّه المحاسب عباس صابر الشكر والتقدير إلى المحاسب أحمد السروجي، على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه منصب الأمين العام، متمنيًا له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.

وجاء التشكيل الكامل لهيئة مكتب المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول على النحو التالي: