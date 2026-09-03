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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر التشكيل الكامل لهيئة مكتب نقابة البترول بعد التغييرات الجديدة

المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول
المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول
الديب أبوعلي

عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، يوم الأربعاء، اجتماعه بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، برئاسة المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة، وبحضور أعضاء المجلس، وبعد اكتمال النصاب القانوني، لاختيار أمين عام جديد خلفًا للمحاسب أحمد السروجي، لبلوغه السن القانونية للتقاعد، إلى جانب استكمال شغل المناصب الشاغرة وإعادة توزيع بعض المهام داخل هيئة المكتب.

وأسفر الاجتماع عن اختيار محمود محمد موسى أمينًا عامًا للنقابة العامة، وحسام فاروق أمينًا للصندوق، وهيثم زاد الدين وأحمد الجوهري نائبين لرئيس النقابة، وعلاء زكي أمينًا لأمانة الخدمات، ومحمود رشدي نائبًا لرئيس النقابة للعلاقات الدولية، مع استمرار باقي أعضاء المجلس في مناصبهم السابقة.

وأكد المحاسب عباس صابر أن الاختيارات الجديدة تأتي في إطار استكمال تشكيل هيئة مكتب المجلس التنفيذي، بما يضمن انتظام العمل النقابي ومواصلة النقابة أداء دورها في خدمة العاملين بقطاع البترول والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

التشكيل الكامل لهيئة المكتب 

وهنأ رئيس النقابة أعضاء هيئة المكتب الذين جرى اختيارهم، متمنيًا لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة، ومشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول.

كما وجّه المحاسب عباس صابر الشكر والتقدير إلى المحاسب أحمد السروجي، على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه منصب الأمين العام، متمنيًا له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.

وجاء التشكيل الكامل لهيئة مكتب المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول على النحو التالي:

  • المحاسب عباس صابر عباس: رئيسًا للنقابة العامة.
  • محمود محمد موسى: أمينًا عامًا.
  • حسام فاروق: أمينًا للصندوق.
  • الدكتور أشرف المحروقي: نائبًا أول لرئيس النقابة.
  • هيثم محمد زاد الدين: نائبًا لرئيس النقابة.
  • أحمد الجوهري: نائبًا لرئيس النقابة.
  • أحمد مبارك: نائبًا لرئيس النقابة عن محافظة الإسكندرية.
  • المهندس أحمد نسيم: نائبًا لرئيس النقابة عن منطقة الوجه البحري.
  • صبري عبد العزيز: نائبًا لرئيس النقابة عن القطاع العام.
  • سعيد زكريا: نائبًا لرئيس النقابة عن محافظة السويس.
  • محمد يسري: نائبًا لرئيس النقابة عن القطاع المشترك والاستثمار.
  • محمود رشدي: نائبًا لرئيس النقابة للعلاقات الدولية.
  • محسن جبر: أمينًا عامًا مساعدًا.
  • علي حسن: أمينًا للصندوق المساعد.
  • محمد صلاح: أمينًا لأمانة الشباب.
  • علاء زكي: أمينًا لأمانة الخدمات.
  • عبد الله عبد الرحمن مشهور: أمينًا لأمانة العلاقات العامة.
  • أحمد لطفي: عضوًا بالمجلس التنفيذي.
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