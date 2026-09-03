يربط 8 مناطق سكنية .. محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الرحمن شكري

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مناطق المحافظة، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تربط بين عدد من المناطق السكنية الحيوية بالحي.

ويبلغ طول الشارع نحو 1200 متر، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الطرق وأعمال الكهرباء، وتنفيذ التوسعات اللازمة بالجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية، وإنشاء البردورات، إلى جانب تنفيذ شبكة متكاملة من بالوعات الأمطار، وأعمال الإنترلوك، والتشجير بالجزيرة الوسطى، وتركيب أعمدة إضاءة وكشافات جديدة بقدرة 150 وات

أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري شاملة بطول 1200 متر

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية

وتابع المحافظ خلال الجولة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، حيث اقتربت أعمال تنفيذ وتطوير الجزر الوسطى بالشارع من الانتهاء، تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال وفق خطة التطوير الموضوعة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع وتحسين مستوى الحركة المرورية والمشاة.

ويُعد شارع عبد الرحمن شكري من المحاور الرئيسية بحي الضواحي، حيث يربط بين أكثر من 8 مناطق سكنية، من بينها منطقة الإسراء، وبروتكس، والسيدة نفيسة، والأمل، وفاطمة الزهراء، وشباب الخريجين، الأمر الذي يعزز أهمية أعمال التطوير الجارية في تحسين حركة الانتقال وربط المناطق السكنية ببعضها.

ويشمل التطوير تنفيذ عناصر متكاملة للارتقاء بالشارع، بدءًا من توسعة وتحسين الجزر الوسطى والأرصفة، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء منظومة لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال الإنترلوك والتشجير، وصولًا إلى تطوير منظومة الإنارة وتركيب كشافات حديثة بقدرة 150 وات، بما يحقق نقلة حضارية ملموسة بالشارع.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع تحقيق التكامل بين مختلف عناصر التطوير، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن دخول الشارع في صورته الجديدة لخدمة المواطنين.