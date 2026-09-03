قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكاذيب وشائعات إخوانية.. الداخلية تنفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
أمي عايزة تضحي بيا.. فيديو متداول لشخص يعتدي على والدته وبحوزته سلاح أبيض
أمير هشام: الزمالك سيفتح تحقيقًا مع بيزيرا حال عودته للقاهرة
ارتفع 640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جمال عبد الجواد: الشراكة المصرية الصينية أصبحت أكثر عمقًا.. والقاهرة جزء أساسي من «الحزام والطريق»
شبكة صينية: العلاقات المصرية الصينية تتطور إلى شراكة استراتيجية تركز على توطين الصناعة والتكنولوجيا
فطنة ابن وإنسانية مسعف.. كيف أنقذ طفل والده من وعكة صحية مفاجئة؟
قاضٍ أمريكي يوقف أحدث أمر لترامب لتقييد الجنسية بالولادة
حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد
أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية
القوات اليمنية: الحوثيون أطلقوا 9 صواريخ باليستية على المخا والخوخة
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يربط 8 مناطق سكنية .. محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الرحمن شكري

أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري شاملة بطول 1200 متر
أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري شاملة بطول 1200 متر
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مناطق المحافظة، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تربط بين عدد من المناطق السكنية الحيوية بالحي.

ويبلغ طول الشارع نحو 1200 متر، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الطرق وأعمال الكهرباء، وتنفيذ التوسعات اللازمة بالجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية، وإنشاء البردورات، إلى جانب تنفيذ شبكة متكاملة من بالوعات الأمطار، وأعمال الإنترلوك، والتشجير بالجزيرة الوسطى، وتركيب أعمدة إضاءة وكشافات جديدة بقدرة 150 وات

أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري شاملة بطول 1200 متر

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية

وتابع المحافظ خلال الجولة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، حيث اقتربت أعمال تنفيذ وتطوير الجزر الوسطى بالشارع من الانتهاء، تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال وفق خطة التطوير الموضوعة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع وتحسين مستوى الحركة المرورية والمشاة.

ويُعد شارع عبد الرحمن شكري من المحاور الرئيسية بحي الضواحي، حيث يربط بين أكثر من 8 مناطق سكنية، من بينها منطقة الإسراء، وبروتكس، والسيدة نفيسة، والأمل، وفاطمة الزهراء، وشباب الخريجين، الأمر الذي يعزز أهمية أعمال التطوير الجارية في تحسين حركة الانتقال وربط المناطق السكنية ببعضها.

ويشمل التطوير تنفيذ عناصر متكاملة للارتقاء بالشارع، بدءًا من توسعة وتحسين الجزر الوسطى والأرصفة، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء منظومة لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال الإنترلوك والتشجير، وصولًا إلى تطوير منظومة الإنارة وتركيب كشافات حديثة بقدرة 150 وات، بما يحقق نقلة حضارية ملموسة بالشارع.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع تحقيق التكامل بين مختلف عناصر التطوير، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن دخول الشارع في صورته الجديدة لخدمة المواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد عبد الرحمن شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الدكتور حسان المعزاوي

وفاة الدكتور حسان المعزاوي "صيدلي الغلابة" في دمنهور

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| شاومي تتحدى الجميع بجهاز Pad 9 Pro Max ولإطالة عمر بطارية جهازك الإلكتروني تعرف على قاعدة 80/20

تسلا FSD

بعد 7 سنوات من الوعود.. تسلا تستعد لـ تفادي الحفر بالقيادة الذاتية

هاتف Infinix Hot 70 Pro 5G

Infinix Hot 70 Pro 5G.. هاتف رائد ينطلق قريبا بشاشة خلفية مبتكرة

بالصور

الصين تشدد الرقابة على شركات السيارات وتحذر من الإعلانات المضللة بالأسواق العالمية

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

لعشاق المقبلات السورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..

بأسعار مختلفة.. أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد