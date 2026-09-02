قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شبانة: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة فارقة فى العلاقات بين البلدين
وظائف شركة النيل لنقل البضائع 2026
أحمد حسن: الأهلي يؤجل ملف تجديد أشرف بن شرقي.. والأولوية لمحمد هاني وياسر إبراهيم
نائب حماة الوطن: توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية أبرز ثمار زيارة شي جين بينج لمصر
الجيش اللبناني ينفي المزاعم الإسرائيلية بالإنسحاب من جنوب البلاد
سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو
الرئيس السيسي وشي جين بينج يرسخان الشراكة الاستراتيجية.. توسعات جديدة للمنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس
الهلال الأحمر يوجه فرقه إلى المستشفيات لدعم مصابي انقلاب أوتوبيس جنوب سيناء
الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا
مدفيديف يتوعد ألمانيا: تستحق ضربة عسكرية مباشرة.. وتهديد بردٍ قاسٍ
الرئيس السيسي: نرحب بتلاقي مواقف مصر والصين إزاء القضايا الإقليمية
الغذاء العالمي يحذر من الجوع: 90% في غزة في خطر.. وثلث الضفة يعاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود ميدانية وحملات مكثفة بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد لإزالة الإشغالات ومكافحة النباشين

رفع كفاءة النظافة، وتطبيق أعلى معايير الانضباط الشامل
رفع كفاءة النظافة، وتطبيق أعلى معايير الانضباط الشامل
محمد الغزاوى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية وحملات مكبرة لإعادة الانضباط والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة المخالفات والإشغالات والحد من المظاهر العشوائية

كمائن ثابتة ومتحركة لمجابهة بؤر فرز النفايات

ترأست الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، حملة مكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة والحد من آثارها البيئية والصحية السلبية على المظهر الحضاري.

ضبط التعديات:

 أسفرت الحملة عن ضبط تروسيكل ومصادرة كميات كبيرة من الأكياس المكدسة بالنفايات.

وتم تحرير محاضر للمخالفين الذين قاموا بإزالة التشميع بطرق غير قانونية، مع استمرار الكمائن الثابتة والمتحركة يوميًا لردع المخالفين.

استمرار أعمال النظافة والتجميل والكنس الآلي بشارع صلاح سالم

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق، برئاسة الدكتور إسلام بهنساوي، جهود الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري بنطاق الحي بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر".

 تنفيذ أعمال الكنس الآلي وغسيل الأرضيات بجانب الأرصفة بشارع صلاح سالم.

ري الأشجار والمسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى للحفاظ على رونقها الجمالي.

حملة مكثفة بشارعي الغوري والثلاثيني لفرض الانضباط

تابعت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، الحملات الميدانية لفتح الطرق وإزالة التعديات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

إزالة الإشغالات وتنظيم حركة السير لتحقيق السيولة المرورية والتنبيه على المحال الالتزام بالمساحات المخصصة.

مرور ميداني لمتابعة التزام البائعين بالضوابط والتعليمات المنظمة ومنع أي تعديات على حرم الطريق.

مواصلة تنفيذ أعمال منظومة النظافة الجديدة بواسطة سيارات المكبس

تابع المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، انتظام عمل منظومة النظافة الجديدة بنطاق الحي بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية الحديثة.

استخدام سيارات المكبس لإفراغ صناديق القمامة الموزعة بالمناطق السكنية أولًا بأول.

تعزيز كفاءة إدارة المخلفات والارتقاء بالخدمات البيئية المباشرة للمواطنين وفق رؤية مصر 2030.

إزالة الإشغالات بشارع النصر ومصادرة المعدات

ترأس فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات بشارع النصر لليوم الثاني على التوالي.

المضبوطات:

 مصادرة 3 أسطوانات غاز و2 استاند حديد وإعدام كشك خشبي مخالف.

التأكيد على أصحاب المقاهي والمحال التجارية بضرورة احترام حق المواطن في رصيف خالي من المعوقات وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة مساكن النور

قاد  محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة ليلية مكبرة لإزالة كافة الأسواق العشوائية والتعديات بمنطقة مساكن النور بمشاركة سكرتير الحي وفرق الأشغالات.

مصادرة فروشات متنوعة وكراسي وترابيزات واستاندات حديدية وبتارين باستخدام معدات الحي.

 التنبيه بالالتزام بخطوط التنظيم المقررة وفرض غرامات بيئية وإشغال طريق ضد المخالفات الثابتة والمتحركة.

رفع كفاءة النظافة بقرية النورس ومنطقة الـ 44 عمارة

تابع  محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، الجهود اليومية المكثفة التي تنفذها فرق النظافة بنطاق قرية النورس ومحيط الـ 44 عمارة.

تنفيذ أعمال الجمع السكني والكنس اليدوي وتنظيف مداخل العمارات ورفع الرتش والمتخلفات.

تكثيف المتابعة الميدانية الدورية للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين والمحافظة على البيئة السكنية.

 حملات نظافة وتجريف بالجبانة الجديدة

تابعت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، ميدانيًا الحملات المكبرة لفرق شركة "نهضة مصر" داخل المقابر الجديدة.

رفع الكفاءة: تجريف الرمال ورفع كميات القمامة والرتش والحشائش والخوص من الطرق الرئيسية والفرعية بالجبانة.

مناشدة الوقاية: مناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والحشائش الجافة لمنع نشوب الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة، والإبلاغ عن أي شكاوى عبر الخط الساخن (17696).

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد أحياء بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

الإيجار القديم

الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة

ضبط تجار مواد مخدرة وأسلحة في حملة مكبرة لأمن بورسعيد - صور

ضبط تجار مواد مخدرة وأسلحة في حملة لأمن بورسعيد.. صور

محافظ الأقصر يفتتح أول معارض «أهلًا مدارس» بإسنا بتخفيضات تصل إلى 40%

محافظ الأقصر يفتتح أول معارض «أهلًا مدارس» بإسنا بتخفيضات تصل إلى 40%

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد