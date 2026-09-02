جهود ميدانية وحملات مكثفة بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد لإزالة الإشغالات ومكافحة النباشين

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية وحملات مكبرة لإعادة الانضباط والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة المخالفات والإشغالات والحد من المظاهر العشوائية

كمائن ثابتة ومتحركة لمجابهة بؤر فرز النفايات

ترأست الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، حملة مكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة والحد من آثارها البيئية والصحية السلبية على المظهر الحضاري.

ضبط التعديات:

أسفرت الحملة عن ضبط تروسيكل ومصادرة كميات كبيرة من الأكياس المكدسة بالنفايات.

وتم تحرير محاضر للمخالفين الذين قاموا بإزالة التشميع بطرق غير قانونية، مع استمرار الكمائن الثابتة والمتحركة يوميًا لردع المخالفين.

استمرار أعمال النظافة والتجميل والكنس الآلي بشارع صلاح سالم

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق، برئاسة الدكتور إسلام بهنساوي، جهود الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري بنطاق الحي بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر".

تنفيذ أعمال الكنس الآلي وغسيل الأرضيات بجانب الأرصفة بشارع صلاح سالم.

ري الأشجار والمسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى للحفاظ على رونقها الجمالي.

حملة مكثفة بشارعي الغوري والثلاثيني لفرض الانضباط

تابعت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، الحملات الميدانية لفتح الطرق وإزالة التعديات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

إزالة الإشغالات وتنظيم حركة السير لتحقيق السيولة المرورية والتنبيه على المحال الالتزام بالمساحات المخصصة.

مرور ميداني لمتابعة التزام البائعين بالضوابط والتعليمات المنظمة ومنع أي تعديات على حرم الطريق.

مواصلة تنفيذ أعمال منظومة النظافة الجديدة بواسطة سيارات المكبس

تابع المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، انتظام عمل منظومة النظافة الجديدة بنطاق الحي بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية الحديثة.

استخدام سيارات المكبس لإفراغ صناديق القمامة الموزعة بالمناطق السكنية أولًا بأول.

تعزيز كفاءة إدارة المخلفات والارتقاء بالخدمات البيئية المباشرة للمواطنين وفق رؤية مصر 2030.

إزالة الإشغالات بشارع النصر ومصادرة المعدات

ترأس فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات بشارع النصر لليوم الثاني على التوالي.

المضبوطات:

مصادرة 3 أسطوانات غاز و2 استاند حديد وإعدام كشك خشبي مخالف.

التأكيد على أصحاب المقاهي والمحال التجارية بضرورة احترام حق المواطن في رصيف خالي من المعوقات وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة مساكن النور

قاد محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة ليلية مكبرة لإزالة كافة الأسواق العشوائية والتعديات بمنطقة مساكن النور بمشاركة سكرتير الحي وفرق الأشغالات.

مصادرة فروشات متنوعة وكراسي وترابيزات واستاندات حديدية وبتارين باستخدام معدات الحي.

التنبيه بالالتزام بخطوط التنظيم المقررة وفرض غرامات بيئية وإشغال طريق ضد المخالفات الثابتة والمتحركة.

رفع كفاءة النظافة بقرية النورس ومنطقة الـ 44 عمارة

تابع محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، الجهود اليومية المكثفة التي تنفذها فرق النظافة بنطاق قرية النورس ومحيط الـ 44 عمارة.

تنفيذ أعمال الجمع السكني والكنس اليدوي وتنظيف مداخل العمارات ورفع الرتش والمتخلفات.

تكثيف المتابعة الميدانية الدورية للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين والمحافظة على البيئة السكنية.

حملات نظافة وتجريف بالجبانة الجديدة

تابعت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، ميدانيًا الحملات المكبرة لفرق شركة "نهضة مصر" داخل المقابر الجديدة.

رفع الكفاءة: تجريف الرمال ورفع كميات القمامة والرتش والحشائش والخوص من الطرق الرئيسية والفرعية بالجبانة.

مناشدة الوقاية: مناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والحشائش الجافة لمنع نشوب الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة، والإبلاغ عن أي شكاوى عبر الخط الساخن (17696).