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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، يرافقه وفد دبلوماسي رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ضم الوفد، الكابتن  ويليام جوتين الملحق البحري الأمريكي، و أندرو دولر مسئول اقتصادي بالسفارة الأمريكية، كما حضر من هيئة قناة السويس، الدكتور فتحي عبد الباري مدير إدارة التخطيط والبحوث، والمهندس عبد الرحمن رمضان مدير إدارة التحركات.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع  الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها حلقة وصل أساسية لدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في التعامل مع تداعيات التحديات الجيوسياسية في المنطقة حيث استمرت القناة في تقديم خدماتها الملاحية على مدار الساعة بدون توقف مع استحداث حزمة جديدة من الخدمات البحرية لتلبية متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن التحديات المُختلفة و المُتغيرات المُتسارعة في صناعة النقل البحري أثبتت أن قناة السويس تحظى بمكانة مُتفردة في المجتمع الملاحي بفضل ما توفره من مزايا ملاحية، وما تحققه من وفر تشغيلي واختصار للوقت والمسافة.

ثم تطرق رئيس الهيئة إلى جهود توطين الصناعة البحرية، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تشهده قناة السويس من طفرة غير مسبوقة في مجال صناعة الوحدات البحرية بما يُعزز من تقديم الخدمات الملاحية المُختلفة بصورة أكثر تطورًا، ويفتح آفاقا جديدة للتصدير للخارج.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن الدولة المصرية مُستمرة في رفع كفاءة المجرى الملاحي للقناة، من خلال استمرار مشروعات التطوير وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي نجح في زيادة عامل الأمان الملاحي في القطاع بنسبة 28%.

من جانبه، أكد السفير  روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة،  عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنًا التعاون المُثمر مع هيئة قناة السويس وما تمثله من أهمية للمصالح الأمريكية ولحركة التجارة العالمية المارة بين أوروبا وآسيا.

وأشاد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتنوع الأنشطة الاقتصادية لهيئة قناة السويس وجهودها للتعامل مع التحديات المُختلفة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع قناة السويس في مجالات عمل جديدة.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان سُبل التعاون المشترك في مجالات تطوير الترسانات والخدمات البحرية، والتحول الرقمي.

عقب ذلك قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة متحف القناة.

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