خبير: الزيارة المصرية الصينية يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات ودعم السلام في المنطقة

قال شينشن جيرالد، متخصص في السياسات الخارجية، إن الزيارة يمكن أن تخرج بنتائج تسهم في تعزيز العلاقات بين مصر والصين، بما يدعم حالة السلام في المنطقة، مشيرًا إلى وجود خارطة طريق متوقعة لاستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مشترك للعلاقات والتعاون المستمر.

وأضاف جيرالد، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التعاون المصري الصيني شهد، على مدار السنوات الماضية، عددًا من عمليات توطين الصناعات داخل مصر، مؤكدًا رسوخ الروابط بين البلدين على مدار عقود، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الدبلوماسية الممتدة.

وأشار إلى أن مصر كانت الدولة العربية والأفريقية الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، لافتًا إلى مشاركة الصين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة والبرج الأيقوني، وعدد من المشروعات المصرية البارزة.

وأوضح المتخصص في السياسات الخارجية أن المشاركة الصينية امتدت كذلك إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما وفر عددًا من فرص العمل للمواطنين المصريين، مؤكدا أن الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين، معربًا عن الأمل في أن تعمل الدول الآسيوية والدول العربية معًا بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.