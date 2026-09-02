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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدفيديف يتوعد ألمانيا: تستحق ضربة عسكرية مباشرة.. وتهديد بردٍ قاسٍ

مدفيديف
مدفيديف
محمد على

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن ألمانيا تستحق ضربة مباشرة تستهدف منشآت إنتاج المعدات العسكرية التي تُرسل إلى أوكرانيا.

 وأضاف أن بعض المواقع في برلين قد تكون أيضًا ضمن الأهداف

 

رد روسيا على إغلاق القنصلية العامة في ألمانيا سيكون قاسياً

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن رد روسيا على إغلاق القنصلية العامة في ألمانيا سيكون قاسياً، وذلك وفقًا لمقابلة مع وكالة سبوتنيك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.
 

 العالم أمام خيار بين التعددية القطبية والاستعمار الجديد 

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال جلسة حوارية نظمتها وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، إن العالم يقف أمام خيارين: تعددية قطبية مسؤولة تقوم على المصير المشترك، وهو النهج الذي تتبعه روسيا والصين، أو استعمار جديد غربي الطابع تحكمه الأنانية.

وأضافت أن الخيار الثاني يقود حتماً إلى الانهيار، بينما يمنح المسار الأول فرصة للبقاء في عالم مترابط تكنولوجياً.
 

 الفجوة الرقمية تفتح الباب أمام الاستعمار الجديد 

كما قالت زاخاروفا، إن امتلاك الدول لأنظمتها الرقمية الخاصة بات عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقلالها.

ودعت إلى البحث عن حلول عادلة في المحافل الدولية الشاملة، مثل الأمم المتحدة، حيث "لكل دولة رأي مؤثرط، بدلاً من الساحات التي تهيمن عليها الاحتكارات.
 

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