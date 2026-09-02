قطر والعراق يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة يوسف خلف يوسف ، الذي يزور البلاد حاليا علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت الداعم لجمهورية العراق الشقيقة في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها، وبما يلبي تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.