نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاقتصاد القيرغيزي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، باكيت صيديكوف، وزير الاقتصاد والتجارة في جمهورية قيرغيزستان، وذلك على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها العاصمة القيرغيزية بيشكيك، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في إطار الحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وأكد الدكتور حسين عيسى ، عمق وقوة العلاقات المصرية القيرغيزية، وما يربط بين البلدين والشعبين الصديقين من روابط تاريخية راسخة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وأعرب الجانبان، عن اهتمامهما المشترك بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع نطاق الاتصالات المباشرة بين ممثلي قطاع الأعمال في مصر وقيرغيزستان، فضلًا عن العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات المتبادلة بما يعزز من عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما تناول اللقاء مناقشة فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة والصناعات الدوائية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، إلى مصر في نوفمبر 2025، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، كما جرى استعراض نتائج منتدى رجال الأعمال المصري القيرغيزي، الذي انعقد بالقاهرة على هامش تلك الزيارة.