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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع مزارع لدغه ثعبان كوبرا داخل أرضه بمركز المحلة الغربية

ضحية لدغه ثعبان كوبرا بالمحلة
ضحية لدغه ثعبان كوبرا بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت قرية العامرية التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة مزارع في العقد السادس من عمره إثر تعرضه للدغ من جهه ثعبان كوبرا أثناء عمله بأرضه الزراعية بنطاق قرية العامرية بمركز المحلة .

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة مزارع أثناء عمله داخل أرضه الزراعية بقرية العامرية بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 


وأفاد شهود عيان أن وفاة المدعو فوزي فرج أبوهبة 54 سنة إثر تعرض للدغ من جهه ثعبان كوبرا سام وتم نقله إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.
وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني وفاة مزارع لدغه ثعبان كوبرا المحلة

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