مصرع 17 شخصا بينهم 10 أردنيين وإصابة 29 في انقلاب أتوبيس بنويبع

لقي 17 شخصًا مصرعهم، بينهم 10 مواطنين أردنيين، وأصيب 29 آخرون، إثر انقلاب أتوبيس بمنطقة الصاعدة، المعروفة بـ«منطقة الحوادث»، بمدينة نويبع في جنوب سيناء.

ووفقًا للمعلومات الأولية، كان الأتوبيس يقل 43 شخصًا، بينهم 22 أردنيًا، وكان في طريقه من القاهرة إلى ميناء نويبع، ضمن رحلة تجارية لنقل الركاب على خط «القاهرة–عمّان»، وليس ضمن فوج أو رحلة سياحية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الرحلة كانت تستهدف نقل الركاب من القاهرة إلى عمّان، مرورًا بسيناء وميناء نويبع، ثم الانتقال بحرًا إلى مدينة العقبة الأردنية، واستكمال الرحلة برًا إلى العاصمة عمّان.

وبحسب مصادر محلية، فإن من بين ضحايا الحادث 10 مواطنين أردنيين كانوا في طريق عودتهم إلى الأردن، فيما جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظة جنوب سيناء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث، وفقًا للمعلومات الأولية، نتيجة انفجار أحد إطارات الأتوبيس أثناء سيره بالقرب من قرية المزينة، وقبل منطقة الصاعدة بمدينة نويبع، ما أدى إلى انقلاب الحافلة وسقوط الضحايا والمصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بلاغًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الصاعدة في نويبع، ووجود عدد من حالات الوفاة والإصابة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى دهب المركزي، والمركز الحضري بنويبع، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما جرى نقل عدد من جثامين المتوفين إلى المستشفيات لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وأفادت مصادر مسؤولة بأن الأتوبيس، كان في طريقه من القاهرة إلى ميناء نويبع، ويقل عددًا من الركاب المصريين والأردنيين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، والوقوف على أسباب الحادث وملابساته، فيما تواصل الجهات المعنية حصر أعداد الضحايا والمصابين، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحادث.