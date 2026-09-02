مخاطر تهدد المدن الساحلية.. تحذيرات من الصدمات المناخية وارتفاع الأمواج خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي، إن ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات أصبح من أبرز التحديات المناخية التي تواجه المدن الساحلية حول العالم، مؤكدًا أن تداعيات التغيرات المناخية لم تعد تقتصر على الأضرار البيئية فقط، وإنما امتدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

وأضاف شعلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منسوب المياه في البحار والمحيطات ارتفع خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 بمعدل 4.7 ملليمتر، بينما سجل عام 2024 ارتفاعًا بلغ نحو 5.9 ملليمتر، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى زيادة معدلات ارتفاع منسوب المياه خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن الخسائر الناجمة عن التأثيرات التي تعرضت لها المدن الساحلية خلال الفترة الماضية وصلت إلى نحو 1.8 تريليون دولار، مع تسجيل خسائر اقتصادية سنوية تقدر بنحو 450 مليون دولار.

وأكد أن «ارتفاع منسوب المياه أصبح أمرا واقعا»، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى امتصاص البحار والمحيطات كميات أكبر من الحرارة، وهو ما ينعكس على معدلات التبخر والأمطار والظواهر المناخية المتطرفة.