هالاند يحتفل بصفقة إنزو فرنانديز على طريقته: الآن يمكنني الذهاب إلى النوم

علّق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بطريقة طريفة على خبر انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى صفوف الفريق السماوي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب هالاند تعليقًا على منشور يتحدث عن انتقال إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي، قائلًا: «جيد، الآن يمكنني الذهاب إلى النوم».

وجاء تعليق مهاجم مانشستر سيتي ليحظى بتفاعل واسع من جانب جماهير النادي، خاصة بسبب الطريقة الطريفة التي عبّر بها هالاند عن ترحيبه بالصفقة.

ويُعد إنزو فرنانديز من أبرز لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية، وسبق له التتويج مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، إلى جانب امتلاكه خبرات كبيرة على مستوى المنافسات الأوروبية والدولية.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام إنزو فرنانديز إضافة قوية إلى صفوف مانشستر سيتي، في ظل سعي النادي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة.