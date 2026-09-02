قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب: زيارة الرئيس الصينى تؤكد عمق الشراكة وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة
بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. حالات إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية
الإفراج عن "مداهم" بعد قضاء فترة عقوبته في قضية تعاطي وحيازة المواد المخدرة
إيران.. مقتل 3 من قوات الباسيج بالضربات الأمريكية على جزيرة لافان
إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق النزل في الدقهلية
مصرع شاب علي يد زميله بطعنات الغدر بسبب خلافات سابقة بشوارع المحلة
محافظ جنوب سيناء يتابع حادث أتوبيس دهب–نويبع ويوجه برفع الاستعداد بالمستشفيات
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني بقصر الاتحادية.. صور وفيديو
شجاعة طفل تنقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية أثناء قيادته سيارة نقل في بني سويف
بالمدفعية والنشيد الوطني..مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني بقصر الاتحادية
حملات البيطري تضرب المخالفين.. 908 محاضر وضبط مئات الأطنان
مستوطنون يخربون ممتلكات الفلسطينيين بالأغنام.. واعتقالات بالضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند يحتفل بصفقة إنزو فرنانديز على طريقته: الآن يمكنني الذهاب إلى النوم

هالاند
هالاند
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علّق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بطريقة طريفة على خبر انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى صفوف الفريق السماوي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب هالاند تعليقًا على منشور يتحدث عن انتقال إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي، قائلًا: «جيد، الآن يمكنني الذهاب إلى النوم».

وجاء تعليق مهاجم مانشستر سيتي ليحظى بتفاعل واسع من جانب جماهير النادي، خاصة بسبب الطريقة الطريفة التي عبّر بها هالاند عن ترحيبه بالصفقة.

ويُعد إنزو فرنانديز من أبرز لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية، وسبق له التتويج مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، إلى جانب امتلاكه خبرات كبيرة على مستوى المنافسات الأوروبية والدولية.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام إنزو فرنانديز إضافة قوية إلى صفوف مانشستر سيتي، في ظل سعي النادي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة.

النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني إنزو فرنانديز إنزو فرنانديز كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

انطلاق مؤتمر الإفتاء الدولي

انطلاق مؤتمر دار الإفتاء العالمي الحادي عشر لمناقشة تحديات الأسرة والتحولات الكبرى

د. نظير عياد

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

وكيل يعتمد نتيجة الدور الثاني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 71.11%

بالصور

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد