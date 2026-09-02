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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يتخطى الـ 51 جنيهًا.. إلى أين وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنوك؟!

سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في البنوك
سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، استقراراً داخل معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، بعد تحركات محدودة شهدتها أسعار الصرف في ختام تعاملات أمس، ورغم حالة الاستقرار النسبي، إلا أن الدولار ارتفع بشكل محدود في بعض البنوك مع بداية تعاملات اليوم وتجاوز حاجز 51 جنيهًا في عدد من البنوك، بينما سجل أعلى سعر له صباح اليوم لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش عن مستواه السابق وفق آخر تحديثات أسعار الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

سجل الدولار 50.90 جنيه للشراء، و51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في QNB الأهلي

سجل الدولار 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل الدولار 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سجل الدولار 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم ارتفاع سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات الأجنبية اليوم

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