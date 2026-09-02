مصر وعُمان تبحثان إقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين لتعزيز التكامل الصناعي

استقبلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفدًا عُمانيًا رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، وذلك في إطار برنامج الزيارة الموسع للوفد إلى مصر، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، والاطلاع على التجربة المصرية في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية، إلى جانب بحث دور نظام «المطور الصناعي» في جذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية للقطاع الصناعي.

مقترح منطقتين صناعيتين

ناقش الجانبان مقترحًا لإقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين بنظام «المطور الصناعي»، إحداهما في مصر والأخرى في سلطنة عُمان، بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الصناعي بين البلدين، ودعم سلاسل الإمداد وحركة التصدير والتبادل التجاري.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وسلطنة عُمان، مشيرة إلى توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجانب العُماني، وتبادل الخبرات المصرية في مجالات إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الصناعية، خاصة تجربة المطور الصناعي.

إصلاحات وحوافز للاستثمار

واستعرضت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية دور الهيئة وحزمة الإصلاحات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، إلى جانب الحوافز والتيسيرات المقدمة للقطاع الخاص، والحوافز الموجهة لدعم الصناعات ذات الأولوية.

كما استعرضت نجاح تجربة «المطور الصناعي» في مصر، موضحة أن الدولة تمتلك حاليًا 26 منطقة صناعية تعمل بنظام المطور الصناعي، تديرها 12 شركة تطوير عالمية ومحلية، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 40 مليون متر مربع.

إشادة عُمانية بالتجربة المصرية

من جانبه، أشاد قيس بن محمد اليوسف بالنهضة الصناعية والتنموية التي تشهدها مصر، مؤكدًا حرص سلطنة عُمان على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والصناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المدن الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأوضح أن الزيارة تستهدف تحديد قائمة بالقطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، لدراسة فرص التعاون والتكامل المباشر وفقًا لاحتياجات ومقومات البلدين، مؤكدًا أهمية ترجمة المباحثات إلى توصيات عملية وخطة عمل قابلة للتنفيذ تدعم الشراكة الاقتصادية المشتركة.

وأشار اليوسف إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان تعد من أعرق المؤسسات العُمانية المتخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن الصناعية، وتتبعها 24 منطقة استثمارية، منها 16 منطقة قائمة بالفعل و8 مناطق أخرى قيد الإنشاء والتطوير.

جولة ميدانية بالعاشر من رمضان

وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد العُماني جولة ميدانية بمدينة العاشر من رمضان، برفقة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، شملت زيارة منطقة المطور الصناعي «السويدي» المقامة على مساحة تبلغ نحو 1.1 مليون متر مربع.

وتضم المنطقة قرابة 40 مصنعًا تعمل في مجالات الصناعات الهندسية وتصنيع المعدات والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، إلى جانب أنشطة التخزين، وكان في استقبال الوفد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للمنطقة.

زيارة مصانع منتجة

وشملت الجولة زيارة مصنع شركة «إسكرا إميكو»، المقام على مساحة 50 ألف متر مربع ويعمل به نحو 850 عاملًا، والمتخصص في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والمسبقة الدفع، إلى جانب عدادات المياه الذكية.

كما تفقد الوفد مصنع شركة «بيونير للصناعات الدوائية – بيونير فارما»، المتخصص في إنتاج المستحضرات الدوائية والمضادات الحيوية «الحقن»، برأس مال يبلغ 78 مليون جنيه.

ويوجه المصنع إنتاجه إلى السوق المحلية، إلى جانب التصدير لأسواق اليمن والعراق وليبيا والسودان، وكان في استقبال الوفد الدكتور محيي حافظ، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية.

كما شملت الجولة مصنع شركة «الأمل الشريف للبلاستيك»، المتخصص في إنتاج مواسير ووصلات البلاستيك، برأس مال يبلغ 796 مليون جنيه، ويوجه إنتاجه إلى السوق المحلية والتصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها العراق وتونس والمغرب.

واستقبل الوفد الدكتور المهندس محمد زين العابدين، رئيس الشركة، في إطار الجولة التي استهدفت التعرف عن قرب على نماذج التصنيع والإنتاج داخل المناطق الصناعية المصرية، والوقوف على آليات تشغيل وإدارة المناطق بنظام المطور الصناعي.