القوات الأوكرانية تسقط 141 مسيرة روسية وزيلينسكي يحذر شركات الطيران

أعلنت القوات الأوكرانية إسقاط 141 مسيرة روسية فوق مناطق عدة بالبلاد الليلة الماضية، مشيرة إلى أن دفاعاتها استطاعت التعامل مع هذا الكم من الهجمات بنجاح.

يأتي ذلك، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات الطيران وشركات التأمين من أن وجود الطائرات الأوكرانية بدون طيار جعل الأجواء الروسية خطرة للاستخدام وأنها مغلقة فعلياً.

قال زيلينسكي في خطابه المتلفز الليلي: "اليوم، نود أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي، وكل شركة تأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الروسية الرئيسية: إن السماء الروسية أصبحت خطيرة للغاية".

وأضاف أن أوكرانيا لا تشكل أي تهديد للطيران المدني، "لكن ستكون هناك طائرات مسيرة في سماء روسيا، ويجب أخذ ذلك على محمل الجد".

السلطات الروسية لا تعلن ذلك بشكل رسمي

وأضاف زيلينسكي: "على الرغم من أن السلطات الروسية لا تعلن ذلك بشكل رسمي، إلا أن المجال الجوي الروسي سيُغلق فعلياً. فالحرب التي بدأتها روسيا تُغلق سمائها".

وقد صعّدت روسيا غاراتها الجوية على كييف ومدن أخرى في الأسابيع الأخيرة، حيث أسفرت أحدث غارة جوية لموسكو عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العديد غيرهم، في اليوم السادس على التوالي من الهجمات المكثفة على العاصمة الأوكرانية.

ردّت أوكرانيا بشنّ غارات جوية متكررة بطائرات مسيّرة على أهداف روسية، يرتبط العديد منها بقطاع النفط الروسي والمتاجر .

وبينما لا تحلّق شركات الطيران الأوروبية والأمريكية فوق روسيا بسبب الحرب، تستخدم شركات طيران أخرى من دول مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى المجال الجوي الروسي. وقد صرّحت شركات الطيران الأمريكية بأن استخدام المجال الجوي الروسي يمنحها ميزة في توفير الوقت والوقود.