الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد

أعلن الجيش الإيراني استهداف بعشرات الطائرات المسيّرة أنظمة الرادار ومواقع القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد بالإمارات.

وقال الجيش الإيراني في بيان له: استهدفنا منشآت الرادار ومراكز القوات الأمريكية بقاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين بهجمات واسعة من طائرات آرش المسيرة.

وأضاف الجيش الإيراني: قاعدة الظفرة تعد أحد أهم المراكز العملياتية للقوات الأمريكية وتستخدم للعمليات الجوية والاستطلاع والدعم.

وزاد الجيش الإيراني: عدوان العدو على المناطق السكنية واستهداف حفلة الزفاف مثال صارخ على جرائم الحرب.

وأمضى الجيش الإيراني قائلا : عدوان العدو على المناطق السكنية واستهداف حفلة الزفاف يكشف عن بشاعة ما يسمى بـ"حقوق الإنسان الأمريكية"

وختم الجيش الإيراني بيانه قائلا: بالتأكيد سيكون رد مقاتلي الجيش الإيراني على هذه الجرائم شاملا وواسع النطاق.