قائد الجيش الإيراني: مضيق هرمز هبة إلهية للشعب الإيراني

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم مضيق هرمز للأراضي الأمريكية تمثل خطأ جسيمًا، حتى وإن حاول لاحقًا التراجع بالقول إنه كان يمزح.

وقال حاتمي: إن المزاح في قضايا السيادة لا يقل خطورة عن المواقف الرسمية "، مؤكداً أن مضيق هرمز هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده تحت أي ظرف.

كما أشار اللواء حاتمي إلى البدء في تنفيذ قرار طرد القوات الأمريكية من الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إعادة القواعد الأمريكية إلى وضعها السابق أمر مستحيل.

كما أطلق تحذيرات مباشرة بأن أي خطأ أمريكي سيُسجل عبرة للتاريخ، وأن حماة إيران سيحطمون كل من يقترب من حدودها.

وأعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 30 ألف دولار لكل من يأسر أو يقتل جنديًا أمريكيًا معتديًا.

وشدد حاتمي في تصريحاته على أن أي ثمن تتكبده إيران في سبيل حماية المضيق يستحق العناء، وأن الدفاع عنه بات شرطًا أساسيًا لإنهاء الحرب ورفع شبحها عن البلاد.