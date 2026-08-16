قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعامل الفوري مع مخربي "الممتلكات المدرسية" وتحميل الطالب وولي أمره مسؤولية الإصلاح
تسليم الكتب بالمدارس في أول يوم دراسة..ومنع الكتابة على الجدران وإتلاف التخت
بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟
أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الأحد 16-8-2026
تدريس الثقافة المالية كنشاط في 2 بكالوريا..وحصص الدين بمقدمة جدول اليوم الدراسي
مرموش بديلا.. تشكيل قمة أرسنال ومانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية
وزير التعليم: إعلان مناهج 2 بكالوريا خلال أيام و قريبا قرارات وزارية لتنظيم آلياتها
وزير التعليم يعلن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة من 45٪ لـ13٪
شروط وطريقة ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية| تفاصيل
مش أكتر من 50|قرار عاجل بشأن كثافات الطلاب بالفصول خلال العام الدراسي الجديد
إقبال متزايد من الوفود السياحية على المناطق الأثرية ببني حسن وتل العمارنة بالمنيا
الرئيس السيسي: ضرورة تسوية مختلف الأزمات بالمنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاليباف: واشنطن وتل أبيب فشلتا في تحقيق أهدافهما بالحرب على إيران

محمد باقر قاليباف- رئيس البرلمان الايراني
محمد باقر قاليباف- رئيس البرلمان الايراني
هاجر رزق

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف انتصار بلاده في حرب واشنطن وتل أبيب عليها وفشلهما في تحقيق أهداف حربهما التسعة.

وأعلن قاليباف أن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا بلاده بهدف تحقيق تسعة أهداف محددة، غير أنهما لم تتمكنا من بلوغ أي هدف منها على أي مستوى، معتبرا أن ذلك يمثل "أكبر انتصار" لإيران.

وقال قاليباف، في تصريحات إن بلاده "تخوض حربا غير عادلة تقف على رأسها واشنطن والنظام الصهيوني، لكن الشعب الإيراني صمد وقاتل بشجاعة وإخلاص".

وأضاف: "بصفتي مطلعا على تفاصيل العمل، أقول بكل وجودي إننا انتصرنا بالمعنى الحقيقي في البعدين العسكري والسياسي".

ووصف قاليباف مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأنها "وثيقة فخر وانتصار" تهدف إلى تثبيت هذا النصر في ميدان الدبلوماسية.

في سياق متصل، أشار قاليباف إلى أن الشعب الإيراني لم يستشعر هذا النصر بالطريقة التي يستحقها، معترفا بأن المسؤولين لم يؤدوا الحق الذي للشعب على النحو الصحيح، قائلا: "لم نستطع أن نؤدي بشكل صحيح الحق الذي كان للشعب حتى يتشكل شعور الفخر في أذهان الجميع".

كما عبّر قاليباف عن أن الشعب الإيراني مدين بهذا الانتصار لمن وصفه بـ"الإمام الشهيد"، في إشارة إلى المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

مجلس الشورى الإيراني حرب واشنطن تل أبيب الولايات المتحدة قاليباف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

ياسر إبراهيم

3 سنين من المعاناة.. مجدي طلبة يكشف سبب تمسك الأهلي بـ ياسر إبراهيم

الاهلي

مفاجأة بشأن عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة بعد الإقبال الكبير

منتخب ناشئات السلة

منتخب ناشئات السلة يحصد برونزية الأفروباسكت بعد الفوز على كوت ديفوار

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد