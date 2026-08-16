قاليباف: واشنطن وتل أبيب فشلتا في تحقيق أهدافهما بالحرب على إيران

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف انتصار بلاده في حرب واشنطن وتل أبيب عليها وفشلهما في تحقيق أهداف حربهما التسعة.

وأعلن قاليباف أن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا بلاده بهدف تحقيق تسعة أهداف محددة، غير أنهما لم تتمكنا من بلوغ أي هدف منها على أي مستوى، معتبرا أن ذلك يمثل "أكبر انتصار" لإيران.

وقال قاليباف، في تصريحات إن بلاده "تخوض حربا غير عادلة تقف على رأسها واشنطن والنظام الصهيوني، لكن الشعب الإيراني صمد وقاتل بشجاعة وإخلاص".

وأضاف: "بصفتي مطلعا على تفاصيل العمل، أقول بكل وجودي إننا انتصرنا بالمعنى الحقيقي في البعدين العسكري والسياسي".

ووصف قاليباف مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأنها "وثيقة فخر وانتصار" تهدف إلى تثبيت هذا النصر في ميدان الدبلوماسية.

في سياق متصل، أشار قاليباف إلى أن الشعب الإيراني لم يستشعر هذا النصر بالطريقة التي يستحقها، معترفا بأن المسؤولين لم يؤدوا الحق الذي للشعب على النحو الصحيح، قائلا: "لم نستطع أن نؤدي بشكل صحيح الحق الذي كان للشعب حتى يتشكل شعور الفخر في أذهان الجميع".

كما عبّر قاليباف عن أن الشعب الإيراني مدين بهذا الانتصار لمن وصفه بـ"الإمام الشهيد"، في إشارة إلى المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.