كارثة في زيمبابوي.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بحيرة كاريبا إلى 80 قتيـ..لا

أعلنت شرطة زيمبابوي ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق سفينة في بحيرة كاريبا إلى 80 قتـ..يلا، وذلك إثر انقلاب عبارة في الحادي عشر من أغسطس الجاري ، في بحيرة كاريبا، حيث تشير التحقيقات إلى أنه كان محملاً بأكثر من طاقته الاستيعابية عندما انقلب.

كانت الشرطة الزيمبابوية ، قد أوضحت في بيان سابق أن العبارة صممت لاستيعاب 90 راكباً، لكن الاحتمالات تشير إلى أن أكثر من 120 شخصاً كانوا على متنها في أثناء عبورها البحيرة الواقعة على الحدود مع زامبيا.

وبينت المعلومات الأولية أن الأمواج العنيفة بعد عاصفة هي السبب الرئيسي، مما أدى إلى غمر المحركات بالماء.

ووفقًا للسلطات، كانت العبارة التي تتسع لـ90 شخصًا، كانت تحمل 114 شخصا ، و5 أعضاء طاقم السفينة، وعدد غير محدد من الأطفال.

وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانجاجوا حالة الطوارئ في البلاد عقب وقوع الكارثة .