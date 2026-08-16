دير الأنبا برسوم بالمعصرة يودع تاسوني يوستينا بعد رحلة تكريس استمرت 36 عاما

توفت، اليوم، تاسوني يوستينا الأنبا برسوم، المكرسة بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة، التابع لإيبارشية حلوان والمعصرة، عند عمر يناهز 66 عامًا، بعد أن قضت 36 عامًا في الخدمة بالتكريس.

ولدت تاسوني يوستينا الأنبا برسوم 28 فبراير 1960م، وحاصلة علي بكالوريوس زراعة، ونالت نعمة التكريس في عام 1990، بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي، وبدأت خدمتها داخل الدير بمسئوليتها عن الحضانة منذ تكريسها وحتي نياحتها.

وأُقيمت صلوات تجنيزها بالدير ذاته ظهر اليوم، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، ورئيس الدير، ومكرسات الدير، ولفيف من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، وعدد من الشعب.

والأنبا ميخائيل يتقدم بخالص العزاء لمكرسات الدير في نياحة الأخت المباركة تاسوني يوستينا الأنبا برسوم، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لمخدوميها، ولأسرتها المباركة، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع القديسين.