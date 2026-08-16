قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يعلن انهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد
سلاف فواخرجي لـ "صدي البلد": فخورة بنجاح «أرض الملائكة» وأحب الأعمال الإنسانية.. فيديو
بريطانيا.. خطط لرفع أسعار المياه خلال موجات الجفاف وتشجيع ترشيد الاستهلاك
قبل حلول الموعد بأيام.. تفاصيل أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم
وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب
وزير التعليم يحسم الجدل بشكل نهائي حول موعد بداية العام الدراسي الجديد .. تفاصيل
ملف غزة وباقي التحديات.. الرئيس السيسي يستقبل كوشنر لبحث التطورات بالمنطقة
وزير التعليم يعلن اعتماد مناهج 2 بكالوريا من مؤسسة “IBO” قبل إعلانها للطلاب
الاستثمار الألماني في أمريكا يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات وسط ضبابية السياسات
مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين جنوب غربي باكستان
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس الغد.. درجة الحرارة هتوصل كام؟
أخبار التكنولوجيا | آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول.. أنثروبيك تختبر علامة مائية خفية لنصوص Claude
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين وحليف غير مُتوقع .. الجفاف يفتح جبهة جديدة في حرب الدانوب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

على ضفاف نهر الدانوب قرب الميناء الصربي براهوفو، كشف انخفاض منسوب النهر بسبب الجفاف عن حطام 200 سفينة حربية ألمانية أغرقت عام 1944. وبعد 80 عاماً، عاد النهر ليحتل صدارة المشهد في حرب أخرى.

الدانوب .. طريق بديل ينهار

مع تعرّض موانئ البحر الأسود الأوكرانية لهجمات روسية مكثفة، أصبح الدانوب الممر الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الغرب.

لكن صيف 2026 قلب المعادلة: تباطأ تدفق النهر في رومانيا إلى درجة عرقلت الملاحة وتوليد الطاقة، في وقت كثفت فيه موسكو قصفها لمحيط أوديسا وضربت جسر ماياكي الرابط مع رومانيا ومولدوفا في 9 أغسطس لتعطيل خط الإمداد البري.

حليف مناخي 


وفقًا لتقرير مجلة نيوزويك الأمريكية، فقد بات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حليف غير متوقع" هو المناخ الأوروبي الحار والجاف. لا يأتمر بأمره ولا يخدم موسكو دائماً، لكنه يضغط على أنظمة أوكرانيا البديلة في اللحظة التي تحتاجها فيها أكثر من أي وقت. نجحت كييف سابقاً في تعويض أي ميناء مغلق أو محطة مدمرة، إلا أن الحرارة الشديدة باتت تهدد هذه المرونة.

ضربات موجهة والبدائل تحت الاختبار

منذ خريف 2022 استهدفت روسيا شبكة الطاقة والموانئ والسكك الحديدية والجسور الأوكرانية. وردت كييف بابتكار مسارات بديلة: تصدير عبر الدانوب والسكك، واستيراد كهرباء من أوروبا، والري عند شح المطر.


واليوم تختبر موسكو هذه البدائل نفسها، فالحبوب التي انتقلت إلى موانئ إزمايل وريني على الدانوب بعد إغلاق البحر الأسود، تواجه الآن خطراً مزدوجاً: هجمات على البنية التحتية وانخفاض منسوب النهر. ويحذر وزير الزراعة الأوكراني من فشل تصدير أكثر من 30 مليون طن إذا استمر الوضع، مؤكداً أن الدانوب والسكك لا تنقلان سوى ثلث طاقة موانئ البحر الأسود.

أزمة الطاقة والمياه


تكرّر السيناريو في قطاع الكهرباء. بعد فقدان أوكرانيا 9 جيجاوات من القدرة في ربيع 2024، لجأت إلى الشبكة الأوروبية.. لكن الجفاف ضرب أيضاً محطات "باكس" المجرية و"تشرنافودا" الرومانية المعتمدة على مياه الدانوب للتبريد، ما أجبرهما على خفض الإنتاج.
وفي الجنوب الأوكراني، لا يزال تدمير سد كاخوفكا في 2023 يهدد ري 500 ألف هكتار، ويعقد تبريد محطة زابوريجيا النووية.

روسيا ترى "فرصة" في الأزمة


يرى محللون روس أن أوروبا المتضررة مناخياً ستضطر للتنافس على الحبوب الأوكرانية والعالمية، ما يمنح موسكو ورقة تجارية وسياسية. وكتب أناتولي تيخونوف في "تاس" أن على روسيا "استغلال اللحظة"، معترفاً في الوقت نفسه بأن الطقس المتطرف يهدد الزراعة الروسية أيضاً، كما حدث في روستوف عام 2025.

وأخيرًا.. لم تنفد بدائل أوكرانيا بعد، لكنها تواجه ضغطاً مزدوجاً: هجمات روسية متعمدة ومناخ أوروبي قابل للاشتعال. لا يستطيع بوتين التحكم في الجفاف، لكنه قادر على استثمار تداعياته لتضييق هامش المناورة الأوكرانية.

بوتين جفاف نهر الدانوب حرب أوكرانيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية

تحويلات مرورية بمحور محمد حسين هيكل بالقاهرة

المتهمين

بسبب فرش أسماك .. القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة

المتهم

سحر وشعوذة.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد