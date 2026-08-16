إقبال متزايد من الوفود السياحية على المناطق الأثرية ببني حسن وتل العمارنة بالمنيا

تشهد محافظة المنيا تزايدًا في إقبال الوفود السياحية على المناطق الأثرية، بالتزامن مع اقتراب الموسم السياحي، حيث استقبلت المحافظة وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات، شملت جولته منطقتي آثار بني حسن وتل العمارنة، للتعرف على ما تزخر به المنيا من مقومات أثرية وحضارية تعكس جانبًا مهمًا من تاريخ مصر القديمة.

وتأتي الزيارة في إطار تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة، وما تتمتع به المنيا من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تجمع بين مختلف الحقب التاريخية والحضارية، بما يجعلها مقصدًا مهمًا لمحبي السياحة الثقافية من مختلف دول العالم.

تنشيط السياحة

وتؤكد الزيارات السياحية المتتالية أهمية المقومات الأثرية التي تزخر بها المحافظة، وتدعم جهود الترويج السياحي للمنيا، بما يسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية، وتنشيط السياحة، وتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والتاريخية التي تتميز بها المحافظة.