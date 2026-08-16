بيطري المنيا: تحرير 33 محضرًا وضبط 864 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية والمجازر ومنافذ بيع اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وضبط المخالفات، بما يضمن حماية صحة المواطنين ووصول السلع المطابقة للاشتراطات الصحية والقانونية إلى المستهلكين.

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات الرقابية بصورة مكثفة بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق وردع المخالفين، والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بكل حسم، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ووجّه محافظ المنيا مديرية الطب البيطري بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المجازر ومحال الجزارة والأسواق ومنافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق كامل، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة على مدار أسبوع، أسفرت عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا، وضبط 864 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية والمصنعات واللحوم المجمدة والكبدة المجمدة والأسماك والدواجن، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وانتهاء صلاحية بعضها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد مدير المديرية استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين بالمنيا، لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والمنتجات الغذائية، إلى جانب التنسيق مع الإدارات البيطرية والتموينية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والتعامل الفوري مع أي مخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.