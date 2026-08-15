جامعة المنيا : شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ14 تصل الأقصر

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وصول شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر»، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، إلى محطتها الثالثة بجامعة الأقصر، عقب انطلاقها من جامعة سوهاج، مرورًا بجامعة قنا، ضمن جولتها الترويجية التي تجوب الجامعات المصرية المشاركة، استعدادًا لانطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشرة من الحدث الطلابي الأكبر في رحاب جامعة المنيا.

وشهدت جامعة الأقصر مراسم استقبال وتدشين الشعلة ، حيث كان في استقبالها الدكتور أحمد محي، عميد كلية الفنون الجميلة، ممثلًا عن رئيس الجامعة، والدكتور محمد شحات بدوي، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عطيتو حامد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل محمد الصغير، مدير رعاية الشباب، والدكتور بيومي محمد سعيد أحمد، مسؤول التواصل وأمين كلية الطب بجامعة الأقصر، وتضمن برنامج محطة جامعة الأقصر جولة للشعلة داخل أروقة كليات الجامعة، بمشاركة القيادات الجامعية والطلاب، وذلك في إطار الجولة الترويجية التي تنظمها جامعة المنيا للتعريف بفعاليات الأسبوع، وتعزيز التواصل والترابط بين الجامعات المصرية المشاركة، والتأكيد على أهمية الحدث في جمع شباب الجامعات والمعاهد العليا وتبادل الخبرات والتنافس في مختلف المجالات.

ويضم وفد جامعة المنيا المشارك في مسيرة الشعلة، التي انطلقت من الجامعة بإشراف وليد عبد القوي، المدير العام للإدارة، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحسن سيد، مسؤول اتصال الجامعات، والدكتور محمد خلف الله، المدرس بكلية علوم الرياضة وحامل الشعلة، إلى جانب الطالبين عاصم محمد وشوكت عاشور، من كلية علوم الرياضة.

وتضمن برنامج المحطة الثالثة زيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، التي تقدم خدمات علاجية متخصصة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين في صعيد مصر، وذلك في إطار برنامج الزيارات المصاحب لمسيرة الشعلة، والذي يستهدف تعريف شباب الجامعات بأبرز المشروعات والمبادرات التنموية والخدمية التي تشهدها مختلف المحافظات، وربط الفعاليات الشبابية بما تشهده الدولة المصرية من جهود تنموية.