دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بشارع طه حسين في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم، من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بشارع طه حسين بمدينة المنيا، دون وقوع خسائر بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مدير ادارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق داخل المطعم، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مع إجراء عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم وجود بؤر نيران قد تؤدي إلى اشتعال الحريق مرة أخرى، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التأكيد على عدم وجود إصابات بشرية جراء الحريق حتى الآن.

