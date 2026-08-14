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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أصاب طفلة.. طالب يطلق النار على جاره بسبب خلاف على لعب كرة القدم بشبين القناطر

إصابة طفلة
إصابة طفلة
إبراهيم الهواري

شهدت قرية نوب طحا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم طالب على إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاه جاره، إثر خلاف نشب بينهما أثناء لعب كرة القدم، ما أسفر عن إصابة الجار في قدمه، فيما أصيبت طفلة من أقاربه تصادف وجودها بمكان الواقعة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع مشاجرة بين طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، وجاره البالغ من العمر 20 عامًا، بسبب خلاف نشب بينهما أثناء لعب كرة القدم بأحد ملاعب القرية.


وكشفت التحريات أن الخلاف انتهى وعاد الطرفان إلى منزليهما، إلا أن المتهم عاد لاحقًا، وأطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش تجاه جاره أثناء جلوسه أمام منزله وسط أفراد أسرته، ما أدى إلى إصابته في قدمه.

وبحسب التحريات، تصادف وجود طفلة من أقارب المجني عليه بمكان الواقعة، فأصيبت برش خرطوش، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضعت لجراحة استلزمت 12 غرزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية شبين القناطر محافظة القليوبية اطلاق الرصاص طفلة

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