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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام روسي: إسقاط 3 مسيّرات متجهة نحو موسكو

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
القسم الخارجي

أفادت تقارير إعلامية روسية، الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة كانت في طريقها نحو العاصمة موسكو، في تطور جديد يعكس استمرار استهداف العمق الروسي بالطائرات غير المأهولة في سياق الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية، جرى التصدي للمسيّرات قبل وصولها إلى العاصمة، فيما لم تتضمن المعلومات الأولية المتاحة تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية واسعة.

 وتأتي هذه الحادثة في ظل حالة تأهب متزايدة حول موسكو، التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لمحاولات متكررة لاستهدافها بالطائرات المسيّرة.

وتشير تقارير إعلامية روسية إلى أن الدفاعات الجوية تعتمد على منظومة متعددة الطبقات للتعامل مع التهديدات الجوية، خصوصاً المسيّرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وتستهدف مناطق بعيدة عن خطوط القتال. وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أعلن في حوادث سابقة عن إسقاط مسيّرات متجهة إلى العاصمة، مع نشر فرق الطوارئ في مواقع سقوط الحطام.

وتكتسب الهجمات بالطائرات المسيّرة أهمية متزايدة في الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أصبحت أداة رئيسية لدى الطرفين لاستهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية ومواقع داخل العمق الجغرافي للخصم. وفي أغسطس الجاري، وثقت «رويترز» تصاعداً في الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة داخل روسيا، بما شمل منشآت اقتصادية وصناعية بعيدة عن الجبهة.

ويأتي إسقاط المسيّرات الثلاث في وقت تتواصل فيه العمليات الجوية المتبادلة بين موسكو وكييف، ما يبرز استمرار قدرة الطائرات غير المأهولة على الوصول إلى مسافات بعيدة، مقابل تعزيز روسيا دفاعاتها الجوية حول العاصمة والمراكز الحيوية.

الدفاع الجوي روسيا اوكرانبا الحرب موسكو

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