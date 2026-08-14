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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني عاجل لإنشاء جراجات ذكية تنقذ شوارع القاهرة التاريخية من الاختناق

سيد حنفى طه عضو مجلس النواب
سيد حنفى طه عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن أزمة انتظار السيارات أصبحت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القاهرة، خاصة المناطق التاريخية والأحياء ذات الكثافات السكانية والأنشطة التجارية والسياحية، مشددًا على ضرورة الانتقال من سياسة التعامل مع الانتظار الخاطئ بالحملات فقط إلى حلول دائمة وذكية تستوعب السيارات خارج الشوارع.
 

وأشار «حنفي» فى تصريحات له إلى أن القاهرة التاريخية، وفي القلب منها الخليفة والسيدة عائشة ومحيط المناطق الأثرية، تحتاج إلى حلول تتناسب مع طبيعتها العمرانية والتاريخية، بحيث لا تتحول السيارات المتوقفة عشوائيًا إلى عنصر يشوه المشهد الحضاري أو يعوق حركة المواطنين والزائرين.

وتأتي هذه الرؤية بالتزامن مع جهود محافظة القاهرة بقيادة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لإعادة تنظيم ميدان السيدة عائشة وإنشاء مواقف للسرفيس، ضمن خطة تستهدف استعادة القيمة التاريخية للمكان والقضاء على العشوائية.

وطالب بسرعة التحرك من الحكومة لدراسة إنشاء منظومة من الجراجات الذكية متعددة الطوابق، فوق الأرض وتحتها، في المواقع التي تسمح طبيعتها بذلك، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر ازدحامًا، مؤكدًا أن التجربة المصرية أثبتت إمكانية تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، ومنها جراج روكسي متعدد الطوابق، الذي اعتمد على التكنولوجيا ونظام حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص متقدماً للحكومة بعدد من المقترحات الجديدة
والعاجلة وغير التقليدية وفى مقدمتها
إعداد خريطة رقمية لأماكن انتظار السيارات في القاهرة، وتحديد المواقع الأكثر احتياجًا للجراجات الذكية، خصوصًا الخليفة والمقطم ومحيط المناطق التاريخية مع طرح إنشاء الجراجات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وحق الانتفاع، لتقليل الأعباء على الموازنة وتسريع التنفيذ.
ثالثًا: تطبيق الحجز والدفع الإلكتروني، مع إتاحة معرفة الأماكن الشاغرة لحظيًا عبر تطبيق ذكي وتحويل بعض الأراضي غير المستغلة إلى جراجات متعددة الطوابق، مع تخصيص أسطحها للمساحات الخضراء أو الخدمات المجتمعية مطالباً بفتح ملف الجراجات المغلقة أسفل العقارات، والتأكد من استخدامها للغرض المخصص لها، بما يساهم في تخفيف الضغط على الشوارع خاصة أنه سبق لمحافظة القاهرة التأكيد على أهمية إعادة فتح الجراجات المغلقة لهذا الغرض.
وأوضح النائب سيد حنفى طه أن المشروع يجب ألا يقتصر على الخليفة والمقطم، وإنما يمتد إلى مختلف مناطق القاهرة التاريخية، بحيث تصبح الجراجات جزءًا من منظومة متكاملة تشمل النقل الجماعي والمواقف المنظمة ومسارات المشاة والحفاظ على الطابع الحضاري للمناطق الأثرية مؤكداً أن القضاء على الانتظار العشوائي سيحقق مكاسب عديدة، أبرزها تحسين السيولة المرورية، خفض زمن الرحلات، تقليل الانبعاثات واستهلاك الوقود، حماية الأرصفة، رفع كفاءة الشوارع، وتحسين الصورة الحضارية والسياحية للقاهرة.
وشدد على أن القاهرة لا تحتاج إلى مزيد من الحملات المؤقتة ضد الانتظار الخاطئ بقدر حاجتها إلى زيادة المعروض من أماكن الانتظار المنظمة
وطالب بوضع خطة زمنية لإنشاء الجراجات الذكية وربطها بخطط تطوير القاهرة التاريخية، حتى تتحول أزمة السيارات من عبء يومي إلى فرصة استثمارية وتنموية حقيقية

مجلس النواب أماكن الانتظار المنظمة الجراجات الجراجات الذكية

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