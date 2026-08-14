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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عالم غامض عاش 5.5 ملايين عام في الظلام.. ماذا اكتشف العلماء في داخله؟

كهف موفيل
كهف موفيل
أمينة الدسوقي

في أعماق رومانيا، خلف ممرات صخرية مغلقة عن العالم الخارجي، ظل عالم كامل نابض بالحياة معزولا عن سطح الأرض لنحو 5.5 ملايين عام إنه كهف موفيل، أحد أكثر البيئات الطبيعية غرابة على كوكب الأرض، حيث لا تصل أشعة الشمس، وينخفض الأكسجين إلى مستويات خطرة بالنسبة للإنسان، بينما ترتفع تركيزات بعض الغازات.

وعندما تمكن العلماء من الوصول إلى هذا العالم المظلم، لم يجدوا مجرد كهف مهجور، بل اكتشفوا نظاماً بيئياً متكاملاً استطاعت كائناته أن تتطور وتتكيف بعيداً عن ضوء الشمس وعن بقية الأنظمة البيئية على سطح الكوكب.

حياة بلا شمس كيف بدأت الحكاية؟

في معظم البيئات الطبيعية على الأرض، تبدأ السلسلة الغذائية من الشمس؛ فالنباتات والطحالب تستخدم ضوءها لإنتاج الطاقة، ثم تنتقل هذه الطاقة إلى بقية الكائنات عبر السلسلة الغذائية.

لكن داخل موفيل، لا وجود لهذه المعادلة.

في هذا العالم المغلق، تتولى بكتيريا كيميائية التركيب مهمة إنتاج الطاقة. وبدلاً من الاعتماد على ضوء الشمس، تحصل هذه الكائنات الدقيقة على طاقتها من التفاعلات الكيميائية.

وتستفيد البكتيريا من مركبات متوافرة طبيعياً في الكهف، من بينها كبريتيد الهيدروجين والميثان والأمونيوم، لتوليد الطاقة اللازمة لبقائها.

وتتجمع هذه الكائنات في طبقات ميكروبية تغطي أجزاء من الجدران والأرضيات والأسطح المائية، لتصبح بمثابة قاعدة غذائية لنظام بيئي كامل يعيش في قلب الظلام.

بيئة قاسية لا ترحم

الحياة في موفيل ليست سهلة بأي حال فالرطوبة داخل الكهف تصل إلى نحو 100 بالمئة، بينما ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون، وينخفض تركيز الأكسجين إلى نحو ثلث المستوى الموجود في الهواء الذي يتنفسه الإنسان على سطح الأرض.

ومع ذلك، لم تمنع هذه الظروف القاسية الحياة من الاستمرار.

على العكس، يبدو أن العزلة الطويلة خلقت مختبراً طبيعياً فريداً، أجبرت الكائنات التي تعيش فيه على تطوير خصائص استثنائية تساعدها على البقاء والتكاثر في بيئة لا تشبه تقريباً أي بيئة أخرى على سطح الأرض.

كائنات فقدت عيونها وتعلمت العيش في الظلام

كشفت الدراسات التي تناولت الحياة داخل الكهف عن عشرات الأنواع المتخصصة، بينها كائنات لا توجد في أي مكان آخر على الأرض.

وتضم قائمة سكان موفيل بطنيات الأقدام، والديدان الخيطية «النيماتودا»، والقشريات الصغيرة، والحشرات، وأم أربع وأربعين، والخنافس، وعقارب الماء، والعلق، والعناكب، إلى جانب أنواع أخرى تكيفت مع الحياة في الظلام الدائم.

وكان للظلام الممتد لملايين السنين تأثير واضح في بعض هذه الكائنات.

فقد فقدت أنواع عدة قدرتها على الإبصار، بعدما أصبحت العيون بلا فائدة في عالم لا يصل إليه الضوء. وفي المقابل، طورت هذه الكائنات وسائل أخرى لاستكشاف محيطها والعثور على الغذاء، من بينها الإحساس باللمس والاستجابة للإشارات الكيميائية.

كما أصبحت بعض الأنواع شاحبة أو شبه شفافة، بعدما فقدت الألوان أهميتها الوظيفية في بيئة مظلمة بالكامل.

مفترس صغير في قمة عالم غريب

ومن بين أكثر سكان موفيل إثارة للاهتمام حريش لاحم يبلغ طوله نحو بوصتين، ويعد أحد أبرز المفترسات في النظام البيئي للكهف.

ورغم حجمه الصغير، يحتل هذا الكائن موقعاً مهماً في شبكة الغذاء، إذ يطارد كائنات أصغر منه ويتغذى عليها، ليؤكد أن نظاماً بيئياً متكاملاً يمكن أن ينشأ حتى في مكان يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة المألوفة.

لماذا يثير موفيل اهتمام العلماء؟

تكمن أهمية كهف موفيل في أنه لا يقدم مجرد مجموعة من الكائنات الغريبة، بل يمثل نموذجاً طبيعياً نادراً للحياة التي لا تعتمد على ضوء الشمس.

فالبيئة الموجودة داخله توضح أن الطاقة الكيميائية يمكن أن تكون نقطة البداية لشبكة غذائية كاملة، حتى في مكان معزول وقاسٍ للغاية.

وهذا الاكتشاف يمنح العلماء فرصة مهمة لدراسة حدود قدرة الحياة على التكيف، كما يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز كوكب الأرض.

من أعماق رومانيا إلى أقمار النظام الشمسي

تدفع طبيعة موفيل العلماء إلى التفكير في أماكن أخرى قد تتوافر فيها الظروف نفسها، خصوصاً الأقمار الجليدية في النظام الشمسي، مثل أوروبا وإنسيلادوس.

وتشير الأدلة إلى احتمال وجود محيطات مائية مخفية تحت طبقات سميكة من الجليد في هذه العوالم البعيدة. كما رصدت المركبات الفضائية في إنسيلادوس أعمدة من المواد المنبعثة من باطن القمر، تضم مركبات مثل الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان.

ولا يعني ذلك أن العلماء عثروا على دليل على وجود حياة خارج الأرض، لكن موفيل يقدم لهم درساً بالغ الأهمية: الحياة قد تجد مصدراً للطاقة حتى في أماكن لا تصل إليها أشعة الشمس.

درس من الظلام

بعد ملايين السنين من العزلة، أصبح كهف موفيل أشبه بمختبر طبيعي مخفي تحت الأرض؛ عالم صغير له قواعده الخاصة، وسلسلة غذائية مستقلة، وكائنات غيرت شكلها وحواسها لتتمكن من البقاء.

وربما تكون الرسالة الأهم التي يحملها هذا الكهف أن الحياة أكثر مرونة مما نتصور.

ففي مكان لا يصل إليه الضوء، وفي بيئة تكاد تبدو غير صالحة للحياة، استطاعت كائنات صغيرة أن تستمر وتتطور لملايين السنين.

تحت ظلام رومانيا، عاش عالم كامل بعيداً عن أعين البشر وربما يساعدنا هذا العالم الصغير يوماً ما على فهم أين يمكن أن تختبئ الحياة في أماكن أبعد بكثير من الأرض.

كهف موفيل النيماتودا موفيل أقمار النظام الشمسي ظلام رومانيا

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