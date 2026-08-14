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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جذبها من ملابسها داخل محل.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة في الغربية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب ومحاولة تجريدها من ملابسها وجذبها داخل أحد المحال للتعدى عليها بالغربية.

 بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبسؤالها قررت بتضررها من جارها (مالك محل وشريك طليقها "له معلومات جنائية"– مقيم بذات العنوان) لقيامه بتاريخ 9 الجارى بالتعدى عليها بالسب والضرب وتهديدها بإلحاق الأذى بها ومحاولة جذبها من ملابسها داخل أحد المحال للتعدى عليها بإستخدام ألة حادة ، وذلك لسابقة قيامها بمعاتبته لتعديه على نجلها بالسب والضرب عقب حضوره للمحل ملكه لطلب مبلغ مالى من والده "شريك المشكو فى حقه " .

 أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بحدوث مشاجرة بينه والشاكية لذات الأسباب ونفى قيامه بتهديدها ، وبمواجهة الشاكية بأقوال المشكو فى حقه أيدت ذلك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الغربية

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