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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مريض نفسى.. ضبط المتهم بالتعدي على طفل في المنوفية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بالضرب بالمنوفية.


 

بالفحص أمكن تحديد الطفل المجنى عليه ( سن 7 - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبإستدعاء أهلية الطفل حضرت والدته وبرفقتها نجلها ، وإتهمت الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى على نجلها بالضرب حال سيره بدائرة المركز بتاريخ 10/ الجارى .


 أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء)، وتبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى تنسيقاً والجهات المعنية إيداعه بإحدى المصحات النفسية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المنوفية

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