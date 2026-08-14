لردع المخالفين.. تحرير 59 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

رصدت حملات تفتيشية من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة، وحررت 59 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية



وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 59 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع المخالفين

تأتي هذه الحملات في سياق توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني ، ومكافحة الفساد التمويني، والتصدي لأي محاولات تلاعب بحصة الدعم الموجه للمواطنين.